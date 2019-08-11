Ей был всего 61 год... Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Названа официальная причина смерти fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Представители российской бизнес-леди решили положить конец слухам и сплетням вокруг кончины знаменитости во время ее отдыха в Италии. Согласно информации, опубликованной на странице Аллы в Instagram, она умерла от менингококкового сепсиса.

Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию,

— говорится в сообщении.

Команда Вербер сообщила, что бизнес-леди похоронят 14 августа в Торонто. Отметим, что с этим городом Вербер связывало очень многое: в советское время туда переехали ее родители, там она вышла замуж. Именно в Торонто Алла Вербер открыла первый модный бутик.