Ученые доказали: сделать мужчину привлекательным для женщин помогает популярный овощ

Группа западных исследователей решили выяснить, влияет ли включение овощей в рацион на внешнюю привлекательность человека для представителей противоположного пола. Вы будете удивлены, но опыты показали, что очень даже влияет, причем некоторые овощи превращают мужчин в настоящих обольстителей, рассказывает Joinfo.ua.

Овощное меню для настоящих джентльменов

Итак, эксперты собрали группу из 50 добровольцев. Их всех разделили на две команды, в одной из которых участники должны были в течение трех месяцев употреблять различные виды свежих овощей. Второй группе предлагали плацебо.

Затем эксперты собрали группу женщин, которым показали всех участников необычного эксперимента. Дамам нужно было оценить степень привлекательности для себя каждого из мужчин.

Любопытно, но самыми обольстительными и манящими девушкам показались те представители сильного пола, которые ели овощи, богатые бета-каротином.

Ни один другой овощ такого сильного эффекта, как морковка и другие ярко-окрашенные плоды, не дал.

Причины такого воздействия моркови и помидор на внешнюю привлекательность мужчины исследователи видят в древних инстинктах. Дело в том, что при постоянном употреблении в пищу моркови кожа человека начинает постепенно окрашиваться в красноватый или желтоватый оттенок. Возможно, сознание не улавливает эти незначительные изменения, однако на подсознательном, глубинном уровне женщины наверняка их замечают. Красный всегда был самым привлекательным цветом.