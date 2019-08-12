Как избавиться от бессонницы простым способом: ученые поделились интересными советами

Общеизвестный факт, что человеку надо спать 8 часов в сутки, а избыток снанегативно влияет на здоровье. Но пересып так же вреден. Исследователи Техасского университета нашли оптимальный способ побороть бессонницу и обеспечить себе комфортный сон, пишет Joinfo.ua.

Поразительно просто и эффективно – «оружие» против бессонницы

Здоровый сон – это залог хорошего настроения и самочувствия. Но даже несмотря на тяжелый рабочий день, иногда просто не удается уснуть. Ученые из Техасского университета решили изучить бессонницу и нашли эффективный способ борьбы с ней. Оказывается, не обязательно бежать в аптеку за снотворным. Можно просто…

…принять ванну. Или же душ, что кому больше нравится. Специалисты доказали, что пассивное согревание тела водой влияет на способность уснуть. Они тщательно исследовали сколько времени надо человеку для сна и для подготовки ко сну. После 5000 экспериментов ученые заключили – принимать ванную надо за 1 или 2 часа до сна при температуре воды 41 – 43 градуса по Цельсию.

Эта процедура ускоряет процесс засыпания и обеспечивает полный отдых ночью. А объяснение такого эффекта от ванной весьма простое. Теплая вода влияет на температуру тела, снижая ее. Температура тела в свою очередь помогает регулировать цикл сна.