Супруг начал раздражать: советы, которые спасут брак

Совет №1: найти причину раздражения

Сложно оставаться рядом с супругом, который раздражает каждый божий день. Если вы желаете спасти брак, то нужно найти причину, по которой происходит то самое раздражение. Возможно, в вас говорят невысказанные обиды.

В такой ситуации достаточно будет откровенно обо всём поговорить с супругом. Для вас может стать откровением, что вы тоже можете раздражать свою вторую половинку. Из этого не надо раздувать конфликт — стоит говорить спокойно, обсудить возникшую проблему, чтобы найти причину, по которой вы друг друга раздражаете.

Затем стоит перейти к поиску решения. Это значит, что нужно найти то, что необходимо изменить в каждом из вас. Например, составив список «плюсов» и «минусов», вам будет проще устранять недостатки, подчёркивая перед супругом свои достоинства. Однако надо заметить, что это двусторонний процесс. Иными словами, в одиночку спасти брак не получится. Желание должно исходить от обоих.

Совет №2: не меняйте супруга

Вы когда-то выбрали друг друга. Вы за что-то друг друга полюбили. Вспомните те качества, которые вас привлекают в супруге. Большинство недостатков, которые есть во второй половинке и которые стали вас раздражать, были и до этого момента. Просто вы могли их не замечать. Не надо пытаться что-то изменить в одиночку. Последуйте предыдущему совету. Ведь в таком случае возможно получить совершенно обратный эффект.

Гораздо ценнее научиться подталкивать супруга, поддерживать его, направлять, а не затаивать обид и раздражаться.

Совет №3: уважение

Очень часто отношения начинаются с влюблённости, страсти, конфетно-букетного периода. В это время вряд ли можно говорить об уважение, любви, осознанности. Жизнь вносит свои коррективы в брак, поэтому не исключено, что могли появиться моменты, которые начали раздражать.

Вам следует составить сочинение о любимом человеке. Так, расскажите о положительных эмоциях, которые вы испытывали с супругом, начиная от знакомства до настоящего времени. Если текст получился длинным, то будет гораздо проще найти моменты, которые стоит изменить. А вот при коротком тексте стоит подумать о новом начале отношений ради того, чтобы спасти брак. Необходимо больше говорить друг с другом, проводить время вместе с супругом, интересоваться увлечениями второй половинки. Именно так зародится интерес, любовь, уважение.

Совет №4: всплеск эмоций

Раздражение может появиться и из-за слишком спокойных будней. По-другому это просто застой в отношениях. Чувства уже не приносят никакой радости. Поэтому стоит немного встряхнуть свой брак. Нужно изменить стиль, причёску, внести изменения в ежедневное расписание, купить обновки. Можно сделать что-то неожиданное, что должно понравиться вашему супругу. Подарив ему или ей новые эмоции, можно спасти брак.

Совет №5: представьте одинокую жизнь