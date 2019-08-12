Старение кожи: пять неочевидных признаков, которые выдают ваш возраст

Каждой женщине хочется казаться младше своих лет и это вполне естественно, ведь в душе мы всегда остаёмся молодыми девчонками. Печально, что наша собственная кожа не всегда работает с нами в паре и порой предательски выдает наш паспортный возраст. Рассказываем о главных, порой не всегда очевидных, признаках старения кожи.

Носогубные складки

Обычно именно эти негодницы первыми начинают демонстрировать изменения, которые происходят в нашей внешности. Две глубокие борозды, тянущиеся от угла носа к углу рта, наиболее заметны становятся, когда вы улыбаетесь или с кем-то разговариваете, то есть, когда активно напрягаете мимику лица. Причинами появления носогубных складок специалисты называют и неправильный прикус, и резкий сброс лишнего веса, и нездоровый образ жизни, пишет Ivona.

Помочь в борьбе с противными складками могут биоармирование и биоревитализация, а при очень глубоких — филлеры с гиалуроновой кислотой. Но если «носогубки» только начали свое наступление, то достаточно будет подкорректировать свой привычный образ жизни. Следует отказать от сладостей, газированных напитков, алкоголя и табачных изделий, а также выпивать положенную норму воды в день.

Темные круги под глазами

В том, что эти проблемные участки со временем становятся настоящей катастрофой, порой виноваты мы сами. Ведь мы частенько откладываем уход за этой областью лица на потом, концентрируясь на более важных, как нам кажется, проблемах. Но усталый и тусклый взгляд еще никому не добавлял красоты, поэтому бороться с оттеками нужно начинать при первых же намеках на их появление.

На начальной стадии действенными окажутся народные средства, стимулирующие кровообращение - компрессы из зеленого чая, кубики льда с добавлением лекарственных травок, а также различные препараты с кофеином, экстрактами черники, подорожника, арники. Для более запущенных случаев подойдут косметические препараты с АНА-кислотами, ретинолом, пептидами или гиалуроновой кислотой. За консультацией можете сходить к косметологу и попробовать такие процедуры, как термаж, мезотерапия или различные пилинги.

Овал лица

Проблема «поплывшего» овала лица часто носит наследственный характер изменений. Когда именно - в 30, 35 или 40 лет вы столкнетесь с этой проблемой легко узнать, присмотревшись к женщинам в вашем роду. Но в любом случае, когда бы это не происходило, лишняя кожа в области подбородка все равно начнет провисать.

Идеальным решением проблемы станет фейсбилдинг - гимнастика для лица. Причем для того, чтобы добиться четкого овала лица, вам даже не придется записаться на дорогостоящие курсы, ведь заниматься можно и дома. Звезды и блогеры наперегонки выкладывают в сеть свои собственные фейсбилдинг-уроки, где рассказывают о наиболее эффективных тренировках.

Цвет кожи

Юная кожа имеет здоровый природный оттенок, ровный цвет и естественный румянец. Она вся будто светится изнутри. В то время как стареющая и увядающая приобретает тусклый цвет лица, сильную пигментацию. Такие изменения происходят за счет замедления процесса обновления клеток, и, к сожалению, обратить время вспять в данном случае нам не удастся.

Проблемой, вокруг которой стоит сосредоточить усилия, является пигментация. На начальных стадиях решить ее помогут отбеливающие кремы для лица, а профилактикой станет каждодневное применение кремов с SPF-фактором не менее 20 зимой и 40-50 летом. С тусклостью кожи поможет полноценный отдых, в том числе стабильный 8-часовой сон и правильное питание.

Лишний вес

Замечали, что звезды со стройными и подтянутыми фигурками выглядят гораздо моложе своих более тучных одногодок? Лишние килограммы, к сожалению, добавляют нам не только ненужный объем, но и лишние года. Единственное радует то, что бороться с этой проблемой гораздо проще, чем с тем же тусклым цветом лица. Всего лишь то стоит забыть о ночных прогулках на кухню, о переедании и баловстве нездоровым фастфудом. Но не стоит бросаться в омут сброса лишнего веса сразу с головой - во всем нужен планомерный подход. Если лишние килограммы - проблема генетики, то стоит обратиться за помощью к профессиональному диетологу. А если же проблема в вашем не совсем здоровом образе жизни, то бегом в спортзал! И не забывайте следить за тем, что попадает в ваш рот.