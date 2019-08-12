Диетолог рассказала, какие масла лучше добавлять в еду

«Я рекомендую добавлять в еду только нерафинированные масла первого холодного отжима. Поскольку в результате очистки (рафинации) масло теряет витамин Е (натуральный антиоксидант). Вместо этого в него добавляют химические антиоксиданты. Холодное прессование сохраняет жирные кислоты, которые портятся под действием высокой температуры», - считает Светлана.

Покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна - они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света. Кстати, такие масла можно наносить на тело после душа - это отлично увлажняет кожу.