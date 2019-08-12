Диетолог рассказала, какие масла лучше добавлять в еду

Диетолог Светлана Фус продолжает давать рекомендации читателям о правильном питании и делится полезными рецептами, пишет Ivona.
«Я рекомендую добавлять в еду только нерафинированные масла первого холодного отжима. Поскольку в результате очистки (рафинации) масло теряет витамин Е (натуральный антиоксидант). Вместо этого в него добавляют химические антиоксиданты. Холодное прессование сохраняет жирные кислоты, которые портятся под действием высокой температуры», - считает Светлана.
Покупать и хранить масло лучше в бутылках из темного стекла, так как полезные жиры разрушаются под воздействием света. Особенно хрупки жирные кислоты в льняном масле и семенах льна - они разрушаются даже при соприкосновении с кислородом, поэтому их лучше хранить подальше от высокой температуры, воздуха и света. Кстати, такие масла можно наносить на тело после душа - это отлично увлажняет кожу.
На каком масле лучше готовить?
- Высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты, поэтому лучше готовить вообще без масла - тушить с добавлением воды или бульона, запекать в фольге, использовать пароварку.
- Но иногда, мы все-таки готовим на масле. Поэтому, при приготовлении на огне лучше использовать только рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, оливковом.