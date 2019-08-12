Знаки Зодиака среди мужчин, которые являются лучшими зятьями

Овен

Овны могут подружиться с мамой своей девушки сразу же, как только с ней познакомится. Правда, эта дружба не всегда радужная. Бывают случаи, когда Овен ведет себя грубовато и провоцирует скандалы. Но, не смотря на это, они являются хорошими семьянинами, которые трудятся на благо своих родных, а это не может не нравиться теще. Она в восторге, что зять заботится о ее дочери и внуках, а больше ей и не нужно.

Телец

Тельцам труднее завязать хорошие отношения с тещей, нежели Овну. Но, если ему этого не удается, то постарается поменьше появляться ей на глаза и не раздувать ссоры. Тельцы могут послушать маму жены, но, все равно, сделают по своему. Для них главный принцип, «держаться от тещи подальше», работает безупречно. Чем меньше встреч, тем меньше скандалов.

Рак

Раки являются очень добродушными людьми. Как только мужчина-Рак становится семейным человеком, то сразу же старается наладить отношения с тещей, и сделать ее родным для себя человеком. Раки на близких очень редко обижаются и прощают им все недочеты. Тещи любят таких зятьев и , в конце концов, начинают с ними дружить.

Весы