Лакомство от Юлии Высоцкой: рецепт потрясающего освежающего десерта

Ведущая популярных кулинарных шоу Юлия Высоцкая рассказала о простом рецепте десерта, на приготовление которого уйдет всего 4 минуты, минимум сил и энергии, пишет Joinfo.ua. Главное найти в холодильнике необходимые фрукты.

Юлия Высоцкая знает, чем порадовать любителей сладкого

Те, кто не привык баловать себя десертом на завтрак будут приятно удивлены. Юлия Высоцкая предлагает незамысловатый рецепт освежающего десерта, который каждый может изменить по своему вкусу.

«Я знаю, что готовили его все, меняли малину на клубнику, на вишню, на чернику, натуральный йогурт, простоквашу меняли на творожок, и все равно был восторг. Что я еще могу к этому добавить – вкусно!»

Ингредиенты:

Йогурт натуральный (или простокваша) – 250 г.

Малина свежая или замороженная (можно заменить другими ягодами или фруктами) – 300 г.

Бисквитное (овсяное) печенье – 100 г.

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Приготовление:

1. Сначала взбейте малину с сахарной пудрой. По консистенции масса должна напоминать сорбе.

2. Дальше измельчите печенье. Просто поставьте его в пакет и «пройдитесь» скалкой.

3. Выберите красивые стаканы и слоями выложите сначала малину, потом йогурт, печенье, еще один слой йогурта и снова малину.

4. Сверху посыпьте печеньем, которое осталось.