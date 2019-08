Лакомство от Юлии Высоцкой: рецепт потрясающего освежающего десерта

Хотите невероятно вкусный и красивый освежающий десерт на завтрак за 4 простейших шага?😋 Держите рецепт от Юлии Высоцкой: «Йогурт (или простоквашу) можно брать любой жирности. Этот десерт был хитом на сайте edimdoma.ru. Я знаю, что готовили его все, меняли малину на клубнику, на вишню, на чернику, натуральный йогурт, простоквашу меняли на творожок, и все равно был восторг. Что я еще могу к этому добавить — вкусно!» Что понадобится: малина свежая или замороженная — 300 г, йогурт натуральный — 250 г, бисквитное или овсяное печенье — 100 г, сахарная пудра — 3 ст. л. Способ приготовления: 1. Малину взбить в блендере вместе с сахарной пудрой — должна получиться консистенция сорбе. 2. Печенье положить в пакет и измельчить скалкой. 3. В красивые стаканы выложить слоями малину, йогурт и печенье, затем слой йогурта и еще один слой малины. 4. Присыпать измельченным печеньем. И готово! Наслаждайтесь!☺

