Лакомство от Юлии Высоцкой: рецепт потрясающего освежающего десерта

Знаменитый кулинар Юлия Высоцкая не могла оставить своих поклонников без вкусного десерта в летнюю жару. Что же она предлагает приготовить ленивым гурманам?
Ведущая популярных кулинарных шоу Юлия Высоцкая рассказала о простом рецепте десерта, на приготовление которого уйдет всего 4 минуты, минимум сил и энергии, пишет Joinfo.ua. Главное найти в холодильнике необходимые фрукты.
Юлия Высоцкая знает, чем порадовать любителей сладкого
Те, кто не привык баловать себя десертом на завтрак будут приятно удивлены. Юлия Высоцкая предлагает незамысловатый рецепт освежающего десерта, который каждый может изменить по своему вкусу.
Хотите невероятно вкусный и красивый освежающий десерт на завтрак за 4 простейших шага?😋 Держите рецепт от Юлии Высоцкой: «Йогурт (или простоквашу) можно брать любой жирности. Этот десерт был хитом на сайте edimdoma.ru. Я знаю, что готовили его все, меняли малину на клубнику, на вишню, на чернику, натуральный йогурт, простоквашу меняли на творожок, и все равно был восторг. Что я еще могу к этому добавить — вкусно!» Что понадобится: малина свежая или замороженная — 300 г, йогурт натуральный — 250 г, бисквитное или овсяное печенье — 100 г, сахарная пудра — 3 ст. л. Способ приготовления: 1. Малину взбить в блендере вместе с сахарной пудрой — должна получиться консистенция сорбе. 2. Печенье положить в пакет и измельчить скалкой. 3. В красивые стаканы выложить слоями малину, йогурт и печенье, затем слой йогурта и еще один слой малины. 4. Присыпать измельченным печеньем. И готово! Наслаждайтесь!☺
«Я знаю, что готовили его все, меняли малину на клубнику, на вишню, на чернику, натуральный йогурт, простоквашу меняли на творожок, и все равно был восторг. Что я еще могу к этому добавить – вкусно!»
Ингредиенты:
- Йогурт натуральный (или простокваша) – 250 г.
- Малина свежая или замороженная (можно заменить другими ягодами или фруктами) – 300 г.
- Бисквитное (овсяное) печенье – 100 г.
- Сахарная пудра – 3 ст. л.
Приготовление:
1. Сначала взбейте малину с сахарной пудрой. По консистенции масса должна напоминать сорбе.
2. Дальше измельчите печенье. Просто поставьте его в пакет и «пройдитесь» скалкой.
3. Выберите красивые стаканы и слоями выложите сначала малину, потом йогурт, печенье, еще один слой йогурта и снова малину.
4. Сверху посыпьте печеньем, которое осталось.
Десерт готов. Приятного аппетита!