Характер, энергетика и талисманы соответствующие цвету ваших глаз

Кареглазые и черноглазые: чем одарила их природа?

Кареглазых людей, а также обладателей черных и янтарных глаз в мире больше всего.

Люди с таким цветом глаз наделены сильнейшей интуицией, к которой они прислушиваются в нужные моменты. Кареглазых и черноглазых людей природа наградила способностью к внушению, но они об этом даже не подозревают.

Среди категории этих людей нередко можно встретить манипуляторов и энергетических вампиров. Распознать этих людей можно по их сильному характеру и их большой силе воли. Но распознать таким путем их очень сложно. И вот почему.

Такие люди могут быть либо чрезмерно меланхоличными, либо проявлять типичные черты холерика, то есть вспыльчивого человека. Но больше всего они обожают общение, поэтому часто бывают сангвиниками.

По природе своей они не сильно влюбчивые, но если это произойдет и эти карие глаза (либо черные) на ком-нибудь остановятся, то будут верными второй половинке по гроб жизни.

Талисманы, которые соответствуют людям с таким цветом глаз — это серебро, лунный камень, рубин, обсидиан, жемчуг, кварц.

«Ах, эти синие глаза», — а также голубые

Ах, эти синие глаза – как небо в мае, как гладь морская, в которую хочется окунуться без остатка, они манят к себе своею чистотой. Но обладатели таких глаз, а также серых и голубых не такие уж безобидные: в сложных ситуациях они могут проявить агрессию, хотя на самом деле они очень ранимые личности, и как люди творческие – могут сильно зависеть от окружения и обстановки.

Обладатели голубого и синего цвета радужной оболочки наделены особой чувствительностью. Эти люди могут предсказать предсказывают поведение окружающих и предпочитают не общаться с токсичными персонами.

Лучшие талисманы для синеглазых и голубоглазых – золото, аквамарин, сердолик, опал, янтарь.

Глаза цвета оливок

Люди на востоке с глазами такого цвета считаются очень красивыми. И их, по предположению ученых, гораздо больше, чем остальных людей с другим цветом глаз. Также больше зеленоглазых женщин, чем мужчин.

Зеленоглазые люди очень одаренные, с сильно развитой интуицией, а также имеют врожденную защиту от сглаза и порчи.

Эти люди склонны к разным наукам, поэтому они очень мудры, а также предусмотрительны.

Среди людей, обладающих этим редким цветом глаз больше всего перфекционистов, людей флегматичных и холериков.

Люди с зелеными глазами надолго запоминают обиды, они мстительны, и никто не смеет переходить им дорогу.