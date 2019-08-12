«Пафосная кукла с конвейера»: Лорак раскритиковали в Сети за свежие фото

Певица Ани Лорак, которая давно уехала из Украины и проживает в РФ, снова нарвалась на критику в Сети. В Инстаграм Лорак выставила несколько фото в одном халатике - напротив зеркала. Артистка смотрит прямо перед собой, выпячивая вперед губы. На фото у Лорак яркий макияж и гладко причесанные длинные волосы, пишет Ivona.