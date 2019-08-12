Вечные враги по знаку Зодиака

Овен

Врагом для Овна вполне вероятно может стать Близнец. А все потому, что он склонен к негативу и апатии. А Овен не терпит такого отношения ни к себе, ни к окружающему миру.

Телец

Вряд ли у него получится найти общий язык с Козерогом. В глазах Тельца, на первом месте у Козерогов только материальные ценности. Это очень раздражает и выводит из себя.

Близнецы

Чтобы не впадать в депрессии и не поддаваться пессимизму, Близнецы всячески стараются избегать общества «скучных», по их мнению, Рыб. А все потому, что они могут свой негатив передать и им, чего нельзя допустить.

Рак

Врагом этого спокойного и размеренного знака может стать Скорпион, у которого все буквально горит под ногами. Покой - это именно то, что Раку необходимо. Скорпион же слишком задорен и суетлив.

Лев

Как не удивительно, но не любят Львы людей «с короно» на голове. И речь идет о Деве. Самоуверенная, гордая и амбициозная, она способна, как никто другой, пощекотать нервы Льву.

Дева

А вот Дева терпеть не может Водолея. У него вечно все в хаосе и «творческом» беспорядке. Такое положение дел для Девы просто недопустимо.

Весы

В силу своего хронического спокойствия, Весы вряд ли смогут нормально общаться с Овнами. Вторые привыкли к тому, чтобы все ходили по струнке перед ними. Но такая участь явно не по нраву Весам.

Скорпион

Главный враг Скорпиона - мечтательный Водолей. Свободный ум и живое воображение Водолея никогда не станут по душе консервативному Скорпиону.

Стрелец

А здесь ситуация сложилась очень интересная. Стрелец по своей природе очень открытый и дружелюбный. Злится долго просто не умеет. Поэтому и явных врагов у него нет.

Козерог

Жизнь для Козерога - это движение. И если нужно сидеть на месте, это просто убивает его. Поэтому врагом Козерога можно смело назвать домоседа Рака.

Водолей

Открыт для всего нового, Водолей терпеть не может Тельца, у которого каждый день расписан по пунктам. А как же неожиданность, импровизация, открытие чего-то нового? Поэтому Телец точно не в списке фаворитов у Водолея.

Рыбы

Всю жизнь эти люди создают «свой мир», где им комфортно и хорошо. А вот суетливый Стрелец может разрушить все это в один миг. Поэтому для Рыб Стрелец страшнее атомной бомбы.