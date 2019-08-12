Вечные враги по знаку Зодиака

На нашем жизненном пути встречаются не только люди, которые желают нам добра. Достаточно тех, кто готов сделать все, чтобы сжить другого со свету. О том, какие знаки Зодиака чаще всего становятся непримиримыми врагами, расскажет Ivona.
Овен
Врагом для Овна вполне вероятно может стать Близнец. А все потому, что он склонен к негативу и апатии. А Овен не терпит такого отношения ни к себе, ни к окружающему миру.
Телец
Вряд ли у него получится найти общий язык с Козерогом. В глазах Тельца, на первом месте у Козерогов только материальные ценности. Это очень раздражает и выводит из себя.
Близнецы
Чтобы не впадать в депрессии и не поддаваться пессимизму, Близнецы всячески стараются избегать общества «скучных», по их мнению, Рыб. А все потому, что они могут свой негатив передать и им, чего нельзя допустить.
Рак
Врагом этого спокойного и размеренного знака может стать Скорпион, у которого все буквально горит под ногами. Покой - это именно то, что Раку необходимо. Скорпион же слишком задорен и суетлив.
Лев
Как не удивительно, но не любят Львы людей «с короно» на голове. И речь идет о Деве. Самоуверенная, гордая и амбициозная, она способна, как никто другой, пощекотать нервы Льву.
Дева
А вот Дева терпеть не может Водолея. У него вечно все в хаосе и «творческом» беспорядке. Такое положение дел для Девы просто недопустимо.
Весы
В силу своего хронического спокойствия, Весы вряд ли смогут нормально общаться с Овнами. Вторые привыкли к тому, чтобы все ходили по струнке перед ними. Но такая участь явно не по нраву Весам.
Скорпион
Главный враг Скорпиона - мечтательный Водолей. Свободный ум и живое воображение Водолея никогда не станут по душе консервативному Скорпиону.
Стрелец
А здесь ситуация сложилась очень интересная. Стрелец по своей природе очень открытый и дружелюбный. Злится долго просто не умеет. Поэтому и явных врагов у него нет.
Козерог
Жизнь для Козерога - это движение. И если нужно сидеть на месте, это просто убивает его. Поэтому врагом Козерога можно смело назвать домоседа Рака.
Водолей
Открыт для всего нового, Водолей терпеть не может Тельца, у которого каждый день расписан по пунктам. А как же неожиданность, импровизация, открытие чего-то нового? Поэтому Телец точно не в списке фаворитов у Водолея.
Рыбы
Всю жизнь эти люди создают «свой мир», где им комфортно и хорошо. А вот суетливый Стрелец может разрушить все это в один миг. Поэтому для Рыб Стрелец страшнее атомной бомбы.
Писать об идеальном враге можно много. Но главное понимать, что сегодня мы вправе выбирать и дружить с теми, кто нам по нраву. Поэтому меньше внимания на то, что говорит астрология и больше открытости и честности. Тогда и врагов не нужно будет искать, а друзья найдут вас сами.