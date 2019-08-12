Пн, 12.08.2019
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Просто, нежно и очень вкусно: крем-суп из зеленого горошка с плавленым сыром
Шедевр из двух ингредиентов за 20 минут

Гороховый крем-суп. Иллюстративное фото.

ФОТО: Petr Štěpánek / PantherMedia / Petr Štěpánek

Сейчас, пока сезон, используйте свежий зеленый горошек - с ним вкус этого потрясающего супчика будет еще более выраженным, пишет Rus.tvnet.lv.

Ингредиенты: 450 г замороженного зеленого горошка, 150 г плавленого сыра, 300 мл воды, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Замороженный горошек отварите в небольшом количестве подсоленной воды.

2. Когда горошек будет почти готов, то есть станет мягким, снимите кастрюлю с огня и с помощью блендера измельчите его до состояния однородной массы. Если эта масса покажется вам слишком густой - добавьте немного воды.

3. Верните кастрюлю с супом на плиту, доведите до кипения, уменьшите огонь и постепенно, помешивая, добавляйте плавленый сыр.

Когда сыр полностью растворится - суп готов. Подавайте его со сметаной и зеленью, можно добавить сухарики.

Приятного аппетита!

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