Самое фееричное шоу сезона! Смотри, кто пришёл на показ эстонского бренда нижнего белья

На яркой вечеринке Bra Club Fashion Show в крупнейшем концертном зале Cathouse Concert Hall собрались настоящие ценители изысканного нижнего белья и драгоценностей. Роскошные комплекты белья Bra Club были продемонстрированы вместе с поистине королевскими ювелирными украшениями MatiGold, представленными в одноименном бутике в T1 Mall of Tallinn. Девушки сияли ярче софитов, изящно дефилируя под стильные треки DJ Anna Lamurr!

Гостей и знатоков тенденций в мире моды приятно удивил подход Bra Club к подбору моделей для дефиле - на подиуме были как девушки с классическими модельными параметрами, так и необычные яркие типажи. Когда в конце шоу на подиум вышла модель с пышными формами зал взорвался аплодисментами и ликованием - это было действительно фееричное заявление бренда о том, что каждая женщина прекрасна, когда любит себя и уверена в своей неотразимости.

Bra Club Fashion Show ФОТО: Viktoria Gavrilina

Как прокомментировала создательница бренда, дизайнер Татьяна Конса, именно в формировании такого сознания Bra Club и помогает девушкам.

«Мы хотим, чтобы каждая девушка осознала уникальность своей красоты без привязки к стандартам».

На показе были продемонстрированы также и шёлковые платья Bra Club - бренд теперь успешно занимает и эту нишу, ведь платья получились действительно изысканными и чувственными, а в сочетании с украшениями MatiGold они превосходно подходят и для вечерних выходов в свет.

Показом праздник не закончился - организаторы мероприятия First Fashion House продолжили программу фантастическим иллюзионным шоу Дмитрия Зорина, венцом которой была премьера нового трюка с левитацией - впервые в Эстонии!

Bra Club Fashion Show ФОТО: Viktoria Gavrilina

Продолжением вечера стала лотерея, где наиболее удачливые в тот вечер гости получили изысканный нишевый парфюм от парфюмерного бутика Quintessence Haute Parfumerie (T1 Mall of Tallinn), подарочные сертификаты на процедуры от клиники красоты Melior Clinics, наборы элитного пармезана Dziugas Cheese, сертификаты на романтическое мероприятие My Love Story и даже лазерное отбеливание от генерального партнера мероприятия - инновационной стоматологической клиники Smilest! Яркое выступление певицы LACY и шоу-балета SPLASH завершило программу.

Bra Club Fashion Show ФОТО: Viktoria Gavrilina