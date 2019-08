Самое фееричное шоу сезона! Смотри, кто пришёл на показ эстонского бренда нижнего белья

На яркой вечеринке Bra Club Fashion Show в крупнейшем концертном зале Cathouse Concert Hall собрались настоящие ценители изысканного нижнего белья и драгоценностей. Роскошные комплекты белья Bra Club были продемонстрированы вместе с поистине королевскими ювелирными украшениями MatiGold, представленными в одноименном бутике в T1 Mall of Tallinn. Девушки сияли ярче софитов, изящно дефилируя под стильные треки DJ Anna Lamurr!

Показом праздник не закончился - организаторы мероприятия First Fashion House продолжили программу фантастическим иллюзионным шоу Дмитрия Зорина, венцом которой была премьера нового трюка с левитацией - впервые в Эстонии!

Продолжением вечера стала лотерея, где наиболее удачливые в тот вечер гости получили изысканный нишевый парфюм от парфюмерного бутика Quintessence Haute Parfumerie (T1 Mall of Tallinn), подарочные сертификаты на процедуры от клиники красоты Melior Clinics, наборы элитного пармезана Dziugas Cheese, сертификаты на романтическое мероприятие My Love Story и даже лазерное отбеливание от генерального партнера мероприятия - инновационной стоматологической клиники Smilest! Яркое выступление певицы LACY и шоу-балета SPLASH завершило программу.

Организаторы мероприятия First Fashion House создали действительно стильную и красивую атмосферу, преобразив зал совместно со Stiilipidu, добавив нотку изысканности для посетителей в знакомстве с нишевой парфюмерией Quintessence Haute Parfumerie, дегустацией элитного пармезана Dziugas Cheese, а также помогли спланировать будущее путешествие с Clubs Travel. Гости получили массу положительных эмоций, заряд красоты, а также очень приятные подарки от Natura Linea и JOIK. C нетерпением ждём следующих мероприятий First Fashion House!