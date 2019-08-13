Продукты, из-за которых можно остаться без волос и ногтей

Пища, которую вы принимаете ежедневно, может нанести ущерб не только вашему весу, но и состоянию кожи, ногтей и волосам, пишет Zen.yandex.ru.
Морская рыба
Одной из наиболее важных причин хрупкости волос и ногтей является частое потребление рыбы в рационе. Хотя рыба не является нездоровым продуктом, она может содержать небольшое количество ртути и разнообразные корма.
Хотя количество ртути в порции незначительно и чаще всего не может повлиять на общее состояние здоровья человека, это может повлиять на здоровье ваших волос и ногтей. Ртуть обычно встречается у океанской рыбы.
Сахар
Сахар, как известно, вредит вашему телу, поэтому неудивительно, что он также повреждает ногти и волосы. По мере увеличения уровня сахара организм вырабатывает больше инсулина, увеличивая уровень андрогена, что, в свою очередь, уменьшает волосяные фолликулы.
Продукты с высоким гликемическим индексом
Определенные продукты, как правило с большим содержанием углеводов быстро повышают уровень глюкозы в крови, а затем вызывают резкое падение, что заставляет вас чувствовать себя голодными вскоре после того, как вы покушали.
К таким продуктам относятся белый хлеб, картофельное пюре, сладости и другие. Как и сахар, такие продукты также повреждают ваши ногти и волосы. Они также вызывают различные гормональные колебания, которые также не приносят им пользы.
Чрезмерное количество витамина А
Согласно исследованиям, витамин А, употребляемый в избыточном количестве, может вызвать потерю волос. Хотя прием поливитаминов, безусловно, не навредит вам, будьте осторожны, когда решите принимать его в дополнительных дозах, например в таблетках.
Слишком мало белка
Поскольку ногти и волосы содержат белки, их отсутствие делает волосы и ногти хрупкими. Однако это чаще всего происходит у людей с расстройством пищевого поведения или у тех, у кого очень строгие диетические ограничения.
Особое внимание следует уделить вегетарианцам. Белки встречаются не только в мясе, но также в бобах, шпинате, чечевице и других продуктах.
Слишком мало железа и цинка
Цинк и железо оказывают значительное влияние на процесс образования кератина, поэтому, если их не принимают в достаточном количестве, вы будете страдать от проблем с волосами и ногтями.
Оба этих препарата встречаются вместе в красном мясе, фасоли и различных морепродуктах. Отсутствие цинка также вызывает «цветение ногтей» - образование белых пятен на поверхности ногтя.