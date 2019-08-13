Вт, 13.08.2019
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  • В Таллинне выступит любимый миллионами матерей Доктор Комаровский

В Таллинне выступит любимый миллионами матерей Доктор Комаровский

Доктор Комаровский

ФОТО: Личный архив Евгения Комаровского

«Если в семье есть часто болеющий ребенок заведите собаку. С одним ребенком гулять забывают, а с собакой гуляют два раза в день.»

Евгений Комаровский.

20 октября в Центре русской культуры выступит врач высшей категории, кандидат медицинских наук, авторитетный педиатр Евгений Комаровский.

В рамках 4-х часового семинара «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников, Доктор Комаровский расскажет молодым и будущим родителям о фундаментально новых принципах ухода за ребенком, о том, как организовать правильный образ жизни ребенка и не превратить свою жизнь в ежедневный подвиг. Также на семинаре будут обсуждаться симптомы детских болезней, их профилактика и рациональное лечение, а также множество других не менее актуальных вопросов.

Острые темы лекции:

Разговор о детях.

1. Здоровье, развитие и воспитание ребёнка;

2. Основы рационального питания с первых дней жизни;

3. Часто болеющий ребенок: кто виноват и что делать?

4. Лекарства и самолечение. Главные правила.

5. Коммерческие диагнозы и борьба с ними.

Разговор о взрослых.

1. Долголетие – генетика или образ жизни?

2. Здоровье взрослых и здоровье ребенка: как они связаны между собой.

3. Бабушки и дедушки: как прийти к взаимопониманию.

Доктор ответит на все вопросы зала.

Инвестируйте в здоровье! Приходите всей семьёй – будет интересно!

Билеты в кассах Piletilevi.

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