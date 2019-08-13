В Таллинне выступит любимый миллионами матерей Доктор Комаровский

В рамках 4-х часового семинара «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников, Доктор Комаровский расскажет молодым и будущим родителям о фундаментально новых принципах ухода за ребенком, о том, как организовать правильный образ жизни ребенка и не превратить свою жизнь в ежедневный подвиг. Также на семинаре будут обсуждаться симптомы детских болезней, их профилактика и рациональное лечение, а также множество других не менее актуальных вопросов.