В Таллинне выступит любимый миллионами матерей Доктор Комаровский

«Если в семье есть часто болеющий ребенок заведите собаку. С одним ребенком гулять забывают, а с собакой гуляют два раза в день.»
Евгений Комаровский.
20 октября в Центре русской культуры выступит врач высшей категории, кандидат медицинских наук, авторитетный педиатр Евгений Комаровский.
В рамках 4-х часового семинара «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников, Доктор Комаровский расскажет молодым и будущим родителям о фундаментально новых принципах ухода за ребенком, о том, как организовать правильный образ жизни ребенка и не превратить свою жизнь в ежедневный подвиг. Также на семинаре будут обсуждаться симптомы детских болезней, их профилактика и рациональное лечение, а также множество других не менее актуальных вопросов.
Острые темы лекции:
Разговор о детях.
1. Здоровье, развитие и воспитание ребёнка;
2. Основы рационального питания с первых дней жизни;
3. Часто болеющий ребенок: кто виноват и что делать?
4. Лекарства и самолечение. Главные правила.
5. Коммерческие диагнозы и борьба с ними.
Разговор о взрослых.
1. Долголетие – генетика или образ жизни?
2. Здоровье взрослых и здоровье ребенка: как они связаны между собой.
3. Бабушки и дедушки: как прийти к взаимопониманию.
Доктор ответит на все вопросы зала.
Инвестируйте в здоровье! Приходите всей семьёй – будет интересно!
Билеты в кассах Piletilevi.