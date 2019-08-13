Знаки Зодиака, родившиеся в особенные дни, могут по праву считаться счастливчиками

Овен, родившийся во вторник или воскресенье, будет удачливее, чем «дети» пятниц и суббот. Также этому знаку благоволят цифры 4, 7 и 9 — если в дате рождения Овна они есть, он будет везучим.

Тельцам, которым повезло родиться в понедельник или пятницу, а также иметь 2, 4, 6 в своей дате рождения, будет везти на протяжении всей жизни.

Близнецы, что родились в среду и воскресенье — баловни судьбы. Не менее удачливы люди, которые появились на свет 3, 5, 15 и 18 числа.

Раки, дата рождения которых делится на 2, 4, 5 и 8, имеют все шансы покорить мир. Благоприятными днями для рождения Раков считаются четверг и понедельник.

Лев, который родился 1, 5, 9 или 11 числа, более удачлив и успешен. Если при этом Лев появился на свет в воскресенье, ему не будет равных по удачливости среди своих «собратьев».

Девы, дни рождения которых пришлись на среды, отличаются везением. Среди чисел им благоволят 3 и 5, а также кратные 12, 20 и 27.

Весы, родившиеся в пятницу или субботу, будут баловнями судьбы на протяжении жизни. Наиболее благоприятные числа для них при этом 2 и 6.

Скорпион, который имеет в дате рождения цифры 4, 5, 8-11 и 21, может похвастаться благосклонностью госпожи удачи. Лучший день недели для них — вторник.

Стрельцы-уроженцы четверга будут более удачливыми, чем другие люди этого знака. Лучшее число для них — 3 и всё, что делится на эту цифру.

Козерог, что родился во вторник или субботу, вознаграждён удачей. Если в дате рождения Козерога есть цифры 3, 5, 7 и 8, то фортуна не покинет его на протяжении жизни.

Водолей, родившийся в среду или субботу — баловень судьбы. Удачливые числа для этого знака таковы: 2, 4 и всё, что делится на 9, 11 и 13.