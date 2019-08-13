Диетолог рассказала, с какими продуктами сочетать молоко

Диетолог отметила, что молоко хорошо сочетается с крупами, фруктами (несладкими и не сильно крахмалистыми).

Часто вы можно увидеть информацию о том, что крупа с молоком несовместимы, что это разные категории продуктов. Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша - это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу.