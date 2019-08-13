Маникюрный лайфхак: как снять гель-лак в домашних условиях

Часто можно столкнуться с распространенным мнением, что гель-лак портит ногти, делая их ломкими, безжизненными и нездоровыми. Проблема в том, что многие, особо нетерпеливые любительницы красивого маникюра, допускают одну распространенную ошибку, которая может свести на нет всю красоту ногтей. Речь идет о самовольном и халатном отрывании кусочков лака, в процессе которого как раз и может быть повреждена ногтевая пластина, пишет Ivona. Вспомните, ни один профессионал никогда не снимал гель-лак подобным методом - это в корне неправильно и даже опасно.

С помощью колпачков, фольги или зажимов

Если вы решились проводить подобную процедуру дома, то прежде всего вы должны усвоить, что снять гель-лак универсальный ацетон точно никак не сможет. Для того, чтобы выполнить задуманное максимально эффективно, купите качественное средство для снятия гелевого покрытия в магазине профессиональной косметики. Кроме нужной жидкости вам понадобятся: ватные диски, фиксаторы для них - фольга или зажимы, апельсиновая палочка или пушер-лопатка, пилка и баф для спила верхнего покрытия и масло для кутикулы.

1.Прежде всего вам нужно снять топ пилкой или специальным бафом. Этот этап нельзя пропускать, ведь именно благодаря нему выполнить всю процедуру можно достаточно просто и безболезненно.

2.После необходимо смочить ватный тампон в жидкости для снятия покрытия, приложить к ногтю, при этом краюшек следует немного загнуть на свободный край ногтя. Сверху необходимо замотать фольгой или надеть клипсы.

Если в процессе выполнения процедуры у вас начинают жечь пальцы - не пугайтесь. Даже с профессиональной и дорогой жидкостью такое случается, но избежать этого гораздо проще, чем кажется. Нужно всего лишь разрезать ватный диск по размерам ногтя - лучше на 6 частей.

3. Теперь все, что нам остается - это ждать. 10-15 минут будет вполне достаточно для качественного снятия гель-лак. Принцип “чем больше, тем лучше” здесь будет не к месту.

4.По прошествии 15 минут снимайте все с ногтевой пластины. Остатки гель-лака будет легко удалить с помощью апельсиновой палочки, пушера или лопатки. Если это ваш первый домашний опыт снятия гелевого покрытия, то рекомендуем отказаться от металлических инструментов - велик риск повредить ноготь.

5.Снимайте покрытие мягкими, толкающими движениями, по росту ногтя. Не стоит давить или сдирать – проявите максимальную бережность и щепетильность. Если вы все сделали правильно, а гель-лак предательски не отходит, то стоит снова повторить процедуру замачивания.

6.После того, как вы наконец избавились от остатков гель-лака, необходимо пройтись по ногтю пилкой, а завершить процедуру - маслом для кутикулы, бережно и массирующе втирая средство.

С помощью салфеток с пропиткой

Данный способ - самый простой вариант качественно и наверняка эффективно снять гелевое покрытие с ногтя. Однако специальные пропитанные нужным раствором салфетки стоят недешево, а рассчитаны на одноразовое применение. Конечно, как и у всего в этом мире существуют китайские аналоги средства, но с первой попытки гель-лак может просто не отойти.