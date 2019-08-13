Быть блондинкой: правила красоты Мэрилин Монро

Платиновый блонд

Причёска стала визитной карточкой актрисы. Она однажды выбрала платиновый оттенок блонда и никогда ему не изменяла. Будучи шатенкой от природы, она обладала невероятным шармом. Но став блондинкой, обрела свой незабываемый стиль, пишет Medikforum.

Сияющая кожа

Нежная кожа Мэрилин Монро словно светилась изнутри. А такого результата ей удалось добиться благодаря вазелину. Она наносила его на коже перед тем, как начать припудриваться. Если же на коже оставались заметны несовершенства, то процедура снова повторялась. Самое забавное, что слои такой «маски» не были видны – а вот светящаяся кожа да.

Отсутствие загара

В Калифорнии в те годы существовал культ загара. Однако Мэрилин Монро оставалась верна своему естественному оттенку кожу. Она никогда не загорала и считала свою кожу привлекательной, достойной похвалы.

Увлажнение

А вот это правило красоты, пожалуй, стоит взять на вооружение каждой женщине. Мэрилин Монро постоянно питала свою кожу, увлажняла её. Для этого красотка использовала оливковое масло. Современным девушкам не обязательно следовать этому примеру. Но не стоит забывать о специальных кремах на натуральных компонентах.

Красные губы

Когда вспоминаешь Мэрилин Монро, сразу на ум приходит не только светлый оттенок волос, но и ярко красные губы. Она использовала для создания пухлости губ сразу пять помад разных оттенков: три красных, белый хайлайтер и блеск. Темные оттенки использовала для создания внешнего контура, светлые – посередине, а каплю белого хайлайтера наносила в центр верхней и нижней губы.

Белоснежная улыбка

Разумеется, при таком оттенке помады следовало обладать белоснежной улыбкой. Для этого Мэрилин Монро пользовалась следующим правилом – каждый день чистила зубы содой.

Стрелки

Фирменные стрелки стали ещё одной карточкой Мэрилин Монро. Для этого использовались черный или коричневый карандаши. Иногда визажисты использовали жидкую подводку. Как правило, актриса носила двойные стрелки – подводила и верхнее, и нижнее веко. А промежуток между ними прорисовывала белым карандашом. Стрелка на нижнем веке начиналась от радужки, это позволяло сделать взгляд более распахнутым, кошачьим, а ресницы казались очень длинными.

Накладные ресницы

Как известно, Мэрилин Монро носила накладные ресницы. Она говорила: «У женщины есть только два оружия: тушь для ресниц и слёзы, но мы не можем использовать их одновременно». Чтобы сделать глаза более выразительными, она накладывала ресницы. Причём делала это весьма своеобразно. Длина накладных ресниц подрезалась, волоски накладывались только на внешние уголки глаз, чтобы ресницы выглядели естественно.

Чёткий изгиб бровей

Монро считала, что у неё слишком широкий лоб. Поэтому она решила скрывать этот факт тщательно прокрашенными бровями с чётким и глубоким изгибом. Следовать такому правилу красоты совсем не обязательно. Ведь у всех индивидуальная форма бровей, которая должна подходить непосредственно вам.

Аромат

«В чём я ложусь спать? Как же, на мне, конечно, пара капель Chanel №5». Эту крылатую фразу Мэрилин Монро знает каждый. Аромат был любим голливудской актрисой, поэтому тоже стал её визитной карточкой.

Ледяная ванна

Избежать целлюлита и дряблой кожи Мэрилин удавалось благодаря нехитрому правилу красоты: она принимала ванны с ледяной водой. В неё она добавляла пару капель любимых духов, а после процедуры наносила на кожу увлажняющий крем.

Дробное питание