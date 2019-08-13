Какие женщины живут долго и счастливо: новое исследование ученых из Гарварда

Гарвардским ученым удалось доказать, что женщины, которые выращивают дома цветы, намного счастливее и живут значительно дольше. Растения оказывают положительное влияние на продолжительность жизни женщины. Согласно исследованию специалистов, женщины, которые живут в окружении большого количества растительности, не только живут намного дольше, но и выглядят намного здоровее, как физически, так и психически.

Живой пример, который заставляет задуматься

Исследование, проведенное при поддержке Гарвардской школы общественного здравоохранения и Женской больницы Бригама, доказало, что у женщин, живущих в окружении домашних цветов, также высокой растительностью снаружи домов, уровень смертности значительно ниже, чем у тех, кто живет в районах, где деревьев и кустов практически нет. Речь идет не только об Америке, а обо всем мире.

Результаты этого исследования были опубликованы еще в 2016 году и стали первым общенациональным исследованием взаимосвязи растений и здоровья женщин.

После исследования одна из добровольных участниц согласилась пожить в доме, полном флорой. Позже женщина заявила, что результаты исследования действительно оказались правдивыми, так как она уже через совсем короткое время призналась, что чувствует себя лучше и легче.

«Прежде всего, зелень положительно повлияла на мое психическое состояние», - рассказала участница эксперимента она.

«Разумеется, что регулярные прогулки и жизнь рядом с парками, лесами, зелеными насаждениями и пешеходными дорожками действительно увеличивают шансы женщин на социальное общение и что в свою очередь положительно отражается на психическом здоровье», - прокомментировал состояние участницы ученый из Гарварда.

Женщина также добавила, что после эксперимента, она принялась высаживать около своего дома различные растения, от кустов до деревьев и цветов. Долго ждать не пришлось, уже с первыми появившимися ростками, она заметила, что ее настроение значительно улучшилось. Она убедилась, что растения снижают риск возникновения депрессии.

Советы экспертов женщинам, живущим в квартирах

Вы можете выбрать именно те цветы, которые вам нравятся. Вовсе необязательно глупо заставлять квартиру разными растениями, а потом страдать от недостатка времени, чтобы ухаживать за ними. Наблюдая за любимыми цветами, вы определенно будете наслаждаться их внешним видом, сезонным цветением, нежным ароматом, что позволит вам и жить дольше, и быть здоровее.

Кроме того, растения в доме очищают воздух и регулируют ваше давление.