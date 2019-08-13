Диетический яблочный пирог: рецепт приготовления шарлотки за 5 минут

Диетический яблочный пирог не только станет отличным десертом для любителей сладкого, но и сохранит фигуру. Предлагаем вам узнать рецепт быстрого приготовления шарлотки.
Правильный и здоровый рацион питания – залог красоты, здоровья и идеальной фигуры. Однако любителям покушать и сладкоежкам дается это очень тяжело. Именно для этого и существует множество диетических рецептов, пишет Joinfo.ua. На этот раз рассказываем, как всего за 5 минут приготовить вкусную, но низкокалорийную шарлотку.
Диетический яблочный пирог – шарлотка за 5 минут в кружке
Рецепт предоставлен для приготовления мини-пирога (одной порции), а потому пропорции следует увеличить в зависимости от формы, в которой планируется готовка.
Ингредиенты (на 100 грамм – 145 ккал; белков 6, жиров 5, а углеводов 21):
- 30 грамм овсяных хлопьев
- Одно куриное яйцо
- Один небольшой банан
- 50 грамм тертых яблок
- 3 ломтика яблока
- 30 грамм кефира
- 1/3 чайной ложки разрыхлителя
- 1/3 чайной ложки корицы
- Сливочное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Измельчаем овсяные хлопья в блендере. Вилкой размягчаем банан в пюре, добавляем яйцо, кефир и перемешиваем.
2. Добавляем тертое яблоко, хлопья, разрыхлитель, корицу и перемешиваем.
3. Кружку или керамическую формочку смазываем маслом, выкладываем на дно ломтики яблок. Заливаем тестом 2/3 емкости.
4. Выпекаем в микроволновке 3 минуты при 750 ваттах или же при 180 градусах 20-24 минут в духовке. Перед тем, как доставать шарлотку из формы, ей нуджо дать немного остыть.
Приятного аппетита!