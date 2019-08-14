День начинается с чашечки кофе: с чем нельзя его пить?

Как утро начинается с первого луча солнца, так завтрак начинается с чашечки кофе. Другой раз вы даже не станете готовить яичницу с беконом: достаточно булочки с маслом и сверху кружочек докторской колбасы. Принимая это пищу по утрам, вы нисколько не задумываетесь над тем, с чем можно выпить чашечку кофе, чтобы не навредить своему организму. Главное – вы насытились, и теперь до обеда ваш организм не будет требовать пищи. Но что на самом деле в нем происходит, когда вы в кофе добавляете молоко, а потом запиваете свои бутерброды? Попытаемся разобраться.
Кофе бывает двух видов: без кофеина и с ним. Аромат от чашки кофе исходит обалденный. Но употребляя обычный кофе, вы даже не догадываетесь, что можете навредить своему организму. Кофе может помешать вашему организму переварить некоторые питательные вещества, которые содержатся в том же бутерброде, пишет Rsute.ru.
Поэтому употребления некоторых групп продуктов до и после употребления кофе следует избегать. Особенно если вашему организму не хватает питательных веществ. С чем нельзя пить кофе?
Кальцийсодержащие продукты
Если чашечка кофе по утрам для вас очень важна, избегайте источников кальция. Их особенно много в молоке и молочных продуктах. Вот почему нежелательно добавлять в свою чашку молоко или сливки.
Вы скушали два вареных яйца в надежде повысить количество кальция в организме. Как бы не так: на усвоение кальция может повлиять кофеин. Весь кальций выйдет из организма вместе с мочой.
Правда, для большинства людей, эти эффекты относительно незначительны, поскольку с каждой чашкой кофе из организма выйдет от 2 до 3 мг рекомендуемой суточной дозы кальция в 1000 мг. Тем не менее, если ваш организм испытывает дефицит этого микроэлемента, то перестаньте употреблять молочные продукты с кофе.
Для поддержания нормального уровня кальция употребляйте не более 3 чашек кофе в день. Но если ваш кофе не содержит кофеина – тогда можете смело добавлять молоко, сливки или запивайте напитком сыры.
Продукты, содержащие цинк
Хоть кофе без кофеина можно употреблять с другими продуктами совершенно безопасно, но есть один момент. В некоторых продуктах есть цинк. В малых количествах он нужен организму. Но кофе без кофеина, как и обычный напиток, может помешать твоему организму усваивать цинк. А все потому, что в кофе содержатся дубильные вещества, образующие связи с некоторыми минералами в нашем рационе. Кофе «поспособствует» тому, что организм выведет цинк с мочой.
Избегайте потребления кофе после употребления таких источников цинка, как устрицы, красное мясо, птица, бобы и орехи.
Продукты с негемовым железом
Две формы железа – гемовое и негемовое, которые попадают в ваш рацион, ваше тело может усваивать очень легко, если оно находится в продуктах животного происхождения. Растительные продукты содержат только негемовое железо, которое трудно усваивается организмом. Но вегетарианцы тоже не прочь выпить чашку кофе по утрам. А дубильные вещества из напитка оказывают такое же влияние на негемовое железо, как и на цинк. И чтобы иметь хоть какую-то пользу от чашки кофе, избегайте употребления продуктов, богатых микроэлементов до, во время и после приема кофе. То есть, не употребляйте вместе с напитком соевые продукты, такие, как горох, орехи, чечевицу, нут, тофу и другие.