День начинается с чашечки кофе: с чем нельзя его пить?

Кофе бывает двух видов: без кофеина и с ним. Аромат от чашки кофе исходит обалденный. Но употребляя обычный кофе, вы даже не догадываетесь, что можете навредить своему организму. Кофе может помешать вашему организму переварить некоторые питательные вещества, которые содержатся в том же бутерброде, пишет Rsute.ru.

Поэтому употребления некоторых групп продуктов до и после употребления кофе следует избегать. Особенно если вашему организму не хватает питательных веществ. С чем нельзя пить кофе?

Кальцийсодержащие продукты

Если чашечка кофе по утрам для вас очень важна, избегайте источников кальция. Их особенно много в молоке и молочных продуктах. Вот почему нежелательно добавлять в свою чашку молоко или сливки.

Вы скушали два вареных яйца в надежде повысить количество кальция в организме. Как бы не так: на усвоение кальция может повлиять кофеин. Весь кальций выйдет из организма вместе с мочой.

Правда, для большинства людей, эти эффекты относительно незначительны, поскольку с каждой чашкой кофе из организма выйдет от 2 до 3 мг рекомендуемой суточной дозы кальция в 1000 мг. Тем не менее, если ваш организм испытывает дефицит этого микроэлемента, то перестаньте употреблять молочные продукты с кофе.

Для поддержания нормального уровня кальция употребляйте не более 3 чашек кофе в день. Но если ваш кофе не содержит кофеина – тогда можете смело добавлять молоко, сливки или запивайте напитком сыры.

Продукты, содержащие цинк

Хоть кофе без кофеина можно употреблять с другими продуктами совершенно безопасно, но есть один момент. В некоторых продуктах есть цинк. В малых количествах он нужен организму. Но кофе без кофеина, как и обычный напиток, может помешать твоему организму усваивать цинк. А все потому, что в кофе содержатся дубильные вещества, образующие связи с некоторыми минералами в нашем рационе. Кофе «поспособствует» тому, что организм выведет цинк с мочой.

Избегайте потребления кофе после употребления таких источников цинка, как устрицы, красное мясо, птица, бобы и орехи.

Продукты с негемовым железом