Настя Каменских призналась, в чем секрет их счастливых отношений с Потапом

Настя Каменских и Потап уже много лет счастливы в отношениях друг с другом. Правда, официально заявить о себе, как о паре, звезды решились лишь несколько месяцев назад, в день собственной свадьбы. С тех пор Настя и Потап регулярно радуют поклонников совместными фото, на которых демонстрируют абсолютное счастье и гармонию, пишет Viva.ua. Глядя на снимки супругов, ни у кого не возникает сомнений: артисты по-настоящему влюблены!
А секрет их крепких отношений, по словам Каменских, в том, что они с Потапом не только любят друг друга, но и являются лучшими друзьями:
«Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И, конечно же, веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло».