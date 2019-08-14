Настя Каменских призналась, в чем секрет их счастливых отношений с Потапом

«Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И, конечно же, веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы с Потапом на этом фото. Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это. Вам неимоверно повезло».