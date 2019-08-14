Пять прожорливых знаков Зодиака, которые любят поесть больше других

Звездочки небесные покровительствуют не только простым смертным, но и звездам сценического искусства. И не только в разных сферах их жизнедеятельности, но и во взаимоотношениях с едой. Представляем вам топ-5 знаков Зодиака, которые обожают хорошо поесть и являются настоящими гурманами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Идеальная еда для Тельцов – это когда в рационе есть картошка, хлеб, только вынутый из печи, и обязательно со сливочным маслом, пишет Rsute.ru. Ну, и как же без мяса или его производных?

Подходят к еде у Тельцов очень основательный. Сначала – традиционные блюда домашней кухни. А затем можно попробовать и экзотические, после которых опять перейти на свое, родное, домашнее.

Среди таких известных Тельцов – Настя Каменских и Адель. Чем отличаются обе девушки? Пышными формами. Хотя достичь шаблонных 90–60–90, например, Адель, так и не удалось. Эта Звезда сценического искусства перешла на сиртуиновую диету, здорово похудела, но за эталонной стройностью, как сказала сама певица, она никогда не гналась.

Рак (22 июня – 22 июля)

Люди, родившиеся под созвездием Рака, не прочь хорошо и сытно покушать. Раки считают, что еда успокаивает, и наполняет силами весь организм. У Раков большая тяга к сладкому, но они переборчивы, и есть, что попало, не станут.

Их выбор – только самые вкусные и качественные продукты, а в холодильнике у Рака хранятся настоящие деликатесы, которые периодически исчезают в желудках у Раков.

К таким гурманам относится американская актриса Мишель Родригес. Она, не моргнув глазом, заплатит в ресторане кругленькую сумму за морепродукты, которые актриса обожает. При таком питании Мишель выглядит прекрасно, никогда не набирает лишних килограммов, сохраняя отличную спортивную фигуру.

Лев (23 июля – 21 августа)

Львы не то, чтобы обжоры, но покушать любят. И тут есть маленький нюанс: Львы обожают не только вкусную еду, но и изысканную сервировку стола. Котлеты, отбивные, стейки – вот что притягивает Льва к красиво сервированному столу.

Вокруг Львов вообще все должно быть красивым и гармоничным. Ведь все таки Царь зверей.

Обожают хорошо покушать, например, Виктория Лопырева, Лев по гороскопу. У этой сценической звезды любимое блюдо – круассаны. Они непременно должны присутствовать на столе, и чтобы сохранять фигуру в идеальном порядке — девушке приходится сдерживать себя.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Многие люди, рожденные под знаком Весов, имеют страсть к сладкому. Их неудержимо тянет к пирожным, сдобным булочкам, шоколаду. Припав к этой еде, они не могут сдержаться, и едят досыта. К таким сладкоежкам можно отнести Дита фон Тиз и Кейт Уинслет.

В отличие от актрисы Кейт, бурлеск-дива Дита фон Тиз все же старается сберечь свою фигуру, и немного ограничивает себя в сладком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Люди, родившиеся под этим знаком, обладают прекрасным аппетитом. Скорпионы не переносят голод, он их просто раздражает.

Для Скорпионов важно, чтобы на столе был хороший стейк, разнообразные майонезные салаты, и обязательно знаменитые вина. Например – бургундское. Вкусное и полезное под закусочку.