Пять надуманных недостатков, которые на самом деле только украшают каждую женщину

Стеснительность

Смущение и стеснение, которые проявляются в виде румянца, часто не нравятся женщинам. Многие даже считают это настоящим дефектом и пытаются согнать краску с лица навсегда с помощью хирургии. Однако на самом деле румянец выдаёт в женщине надёжного и искреннего человека, который не умеет притворяться, а значит, не будет врать и предавать. К таким женщинам люди тянутся чаще, чем к хладнокровным бледнолицым дамам.

Открытость

«Душа нараспашку» часто раздражает женщин, которые ненавидят себя за откровения с людьми, что оборачиваются болью. В этом есть свой минус, однако плюсы перевешивают — согласно психологам, люди с открытой душой имеют большие шансы расположить к себе людей, чем закрытые личности. Стоит лишь быть чуть избирательнее в том, что именно стоит рассказывать, а что нет.

Неуклюжесть

Неловкость не нравится женщинам из-за чувства стыда, особенно если она проявилась на публике. В реальности такие ошибки выдают в женщине неидеального, но живого человека, которому люди будут симпатизировать больше, чем её аккуратному соседу.

Болтливость

Любовь к разговорам и сплетням бесит многих женщин. На самом деле, в сплетнях есть целых 2 плюса: женщины сближаются, находят новых подруг и слушателей в одном лице. Помимо этого, полученная информация может быть полезной в личных целях — например, услышав новости о конкурентах на должность, можно обнаружить их сильные и слабые стороны, чтобы подать себя с более выгодной стороны.

Прямолинейность