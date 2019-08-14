Мать четверых детей десять лет считала симптомы рака хронической усталостью

Жительница британского города Милтон-Кинса десять лет была уверена, что страдает хронической усталостью, вызванной стрессом раннего материнства, пока не оказалась на больничной койке в состоянии комы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкое на издание The Sun.

«Примерно за год до того, как у меня случился приступ, я словно замедлялась. Я набрала вес и всё время чувствовала себя вялой. У меня часто раскалывалась голова, но мне казалось, что так у всех матерей», — рассказала она.

Ещё в 2015 году, когда 32-летняя Эмили Корриган почувствовала очередной приступ головных болей, превосходивших по силе все, что она испытывала ранее, её супруг, увидев состояние жены, решил отвезти её на диагностику в больницу, где у женщины обнаружили «опухоль размером с апельсин».

32-летняя Эмили Корриган, мать четверых детей, больная раком. ФОТО: The Sun

Когда в больницу приехали остальные родственники, Эмили уже была введена в состояние комы и готовилась перенести первую операцию по удалению новообразования размером 4,2 см на 4,5 см. После этого женщина прошла более 30 курсов лучевой терапии, а также ещё одно хирургическое вмешательство в октябре прошлого года.