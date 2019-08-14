Рекламу помады высмеяли из-за сексуального подтекста

«Когда нюдовые помады помогают тебе быть возбужденным всю ночь», – подписали ролик администраторы аккаунта.

На опубликованных кадрах показано, как нюдовая помада новой линейки After Hours отливается с эффектом обратной съемки. Косметическое средство из линейки After Hours уже доступно в США в 12 оттенках, сообщает The Independent.