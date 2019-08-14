Рекламу помады высмеяли из-за сексуального подтекста
В официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей сети, пишет Segodnya.
«Когда нюдовые помады помогают тебе быть возбужденным всю ночь», – подписали ролик администраторы аккаунта.
На опубликованных кадрах показано, как нюдовая помада новой линейки After Hours отливается с эффектом обратной съемки. Косметическое средство из линейки After Hours уже доступно в США в 12 оттенках, сообщает The Independent.
Подписчики страницы компании в Twitter посчитали, что в Nars «переборщили с сексуальностью» в этой рекламе.
«А разве помада теперь используется для других частей тела?» – удивился один из юзеров.
«У них целая линейка продуктов под названием Orgasm, так что для Nars это нормально», – прокомментировал второй.
«Никто никогда не захочет это купить. Мерзость», – высказался третий.