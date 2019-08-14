Анна Семенович борется с лишним весом: певица рассказала как худеет после отпуска

Известная российская певица и актриса Анна Семенович гордится своей пышной фигурой и с радостью ее демонстрирует. Но после летнего отдыха исполнительница пожаловалась на то, что набрала несколько лишних килограмм, с которыми начала решительно бороться.

Анна Семенович готовится к новому рабочему сезону

Яркая и позитивная певица часто делится с поклонниками интересными историями и красивыми фотографиями в личном микроблоге. В новой публикации Анна поведала, что после долгого и насыщенного отпуска она активно готовится к новому рабочему сезону.

«У артистов август, это месяц отдыха и перезагрузки, а с сентября с новыми силами мы будем готовить для вас новые песни, клипы, программы , фильмы и много интересного» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – примечание редакции), - поведала звезда. Семенович пожаловалась, что каждый год в отпуске позволяет себе кушать любимую еду и пить сладкие коктейли.

Поэтому "все это обжорство не проходит бесследно" и артистка набирает лишний вес. Но Анна не унывает, она умеет взять себя в руки и за пару недель похудеть. Исполнительница говорит, что на ближайшее время полностью отказалась от сладкого, соли, мучного, риса, картофеля и жирной пищи.

Кроме того, Семенович наняла профессионального диетолога и проходит специальные процедуры в косметическом салоне. Анна признается, что отдыхает телом и душой, продумывая планы на будущее.

Поклонники рады, что певица поделилась с ними такими полезными советами. Они забросали Анну комплиментами, восхищаясь ее силой воли и решимостью. Хотя многие уверены, что лишние килограммы абсолютно не видны и артистка выглядит превосходно.