Ср, 14.08.2019
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Диетический ужин: рецепт вкусной и полезной шаурмы за пять минут

Шаурма. Иллюстратвиное фото.

ФОТО: Francesco Perre / PantherMedia / Francesco Perre

Вкусную и при этом полезную шаурму можно приготовить самостоятельно дома, пишет Joinfo.ua. В этом нет ничего сложного, но вы точно будете знать, что в ней лежит и насколько она калорийная. Идеальный диетический ужин – лаваш с овощами и курицей - узнайте рецепт прямо сейчас.

Диетический ужин – полезная шаурма

Калорийность одной шаурмы получается не более 300 ккал.

Ингредиенты (на три штуки):

  • 1 куриная грудка
  • Небольшой кусок капусты
  • 1 морковь
  • 1 свежий огурец и 1 помидор
  • 2 маринованных огурца
  • Половинка красного лука
  • Оливковое масло
  • Три листа бездрожжевого лаваша

Для соуса:

  • 100 грамм мягкого 0% творога
  • 2 дольки чеснока
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • Соль/перец
  • Специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Заранее нужно приготовить куриную грудку. Ее можно запечь в специях, потушить, сварить или обжарить на гриле.

2. Готовое мясо мелко нарезать. Мелко нашинкованную капусту немного посыпать солью и подавить, чтобы она пустила сок. Натираем морковь, добавляем немного оливкового масла. Далее нужно нарезать остальные овощи.

3. Для приготовления соуса смешиваем творог, горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок – перемешиваем. Добавляем специи.

4. Лист лаваша смазываем полученным соусом, выкладываем мясо, овощи и капусту. Сворачиваем лаваш в рулетик, обжариваем на сковороде или гриле с двух сторон. Готово!

Приятного аппетита!

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