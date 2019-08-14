Диетический ужин: рецепт вкусной и полезной шаурмы за пять минут

Вкусную и при этом полезную шаурму можно приготовить самостоятельно дома, пишет Joinfo.ua. В этом нет ничего сложного, но вы точно будете знать, что в ней лежит и насколько она калорийная. Идеальный диетический ужин – лаваш с овощами и курицей - узнайте рецепт прямо сейчас.