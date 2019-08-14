Диетический ужин: рецепт вкусной и полезной шаурмы за пять минут

Вкусную и при этом полезную шаурму можно приготовить самостоятельно дома, пишет Joinfo.ua. В этом нет ничего сложного, но вы точно будете знать, что в ней лежит и насколько она калорийная. Идеальный диетический ужин – лаваш с овощами и курицей - узнайте рецепт прямо сейчас.
Диетический ужин – полезная шаурма
Калорийность одной шаурмы получается не более 300 ккал.
Ингредиенты (на три штуки):
- 1 куриная грудка
- Небольшой кусок капусты
- 1 морковь
- 1 свежий огурец и 1 помидор
- 2 маринованных огурца
- Половинка красного лука
- Оливковое масло
- Три листа бездрожжевого лаваша
Для соуса:
- 100 грамм мягкого 0% творога
- 2 дольки чеснока
- 1 чайная ложка горчицы
- 1 чайная ложка лимонного сока
- Соль/перец
- Специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Заранее нужно приготовить куриную грудку. Ее можно запечь в специях, потушить, сварить или обжарить на гриле.
2. Готовое мясо мелко нарезать. Мелко нашинкованную капусту немного посыпать солью и подавить, чтобы она пустила сок. Натираем морковь, добавляем немного оливкового масла. Далее нужно нарезать остальные овощи.
3. Для приготовления соуса смешиваем творог, горчицу, лимонный сок и измельченный чеснок – перемешиваем. Добавляем специи.
4. Лист лаваша смазываем полученным соусом, выкладываем мясо, овощи и капусту. Сворачиваем лаваш в рулетик, обжариваем на сковороде или гриле с двух сторон. Готово!
Приятного аппетита!