Можно ли есть дрожжевой хлеб: ответ диетолога

«Мне часто задают вопрос: “Можно ли есть дрожжевой хлеб?” Для начала предлагаю вспомнить, из чего готовили хлеб наш предки. Это была цельнозерновая мука и закваски. Хлеб, который сейчас продается в наших магазинах, очень отдаленно напоминает тот полезный продукт, который они ели. Соответственно проблем от употребления такого хлеба у нас становится гораздо больше», - говорит Светлана Фус.