Можно ли есть дрожжевой хлеб: ответ диетолога

Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, какой хлеб лучше есть, пишет Ivona.
«Мне часто задают вопрос: “Можно ли есть дрожжевой хлеб?” Для начала предлагаю вспомнить, из чего готовили хлеб наш предки. Это была цельнозерновая мука и закваски. Хлеб, который сейчас продается в наших магазинах, очень отдаленно напоминает тот полезный продукт, который они ели. Соответственно проблем от употребления такого хлеба у нас становится гораздо больше», - говорит Светлана Фус.
Диетолог рекомендует не употреблять дрожжевые хлеба из высокорафинированной чистой муки, в которой нет ни витаминов, ни минералов, ни пищевых волокон. А заменить цельнозерновым хлебом.
Можно ли есть выпечку?
К не полезным термофильным грибкам, которые используются для выпекания хлеба, к белой рафинированной муке добавляется маргарин или спред. Спреды содержат канцерогенные вещества. Естественно, если раз в месяц вы съедите дрожжевую булочку, ничего страшного не случится. Но не стоит делать это базовым продуктом в своем питании.
Сбалансированная еда всегда дает больше насыщения. Если в вашем рационе будет больше растительной еды, неочищенной, нерафинированной, вам меньше будет хотеться есть таких продуктов питания.
Поэтому хлеб выбираем цельнозерновой. А дрожжевую выпечку употребляем крайне редко.