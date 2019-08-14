Ср, 14.08.2019
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Вкусно и просто: салат на зиму, который вряд ли до зимы достоит
Смотрите видео!

Салат на зиму.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Август - период заготовок! Авторы YouTub-канала Webspoon.ru предлагают приготовить великолепный салат на зиму, пишет Rus.tvnet.lv.

«Довольно необычное сочетание ингредиентов вас приятно удивит! Даже не сомневаемся, что зимой вы будете нас благодарить!» - уверяют они.

 А мы от себя добавим:

«...Если, конечно, достоит у вас до зимы этот салатик - уж больно красиво и аппетитно он выглядит!».

Ингредиенты:

  •  свекла - 600 г,
  • кабачок - 600 г,
  • лук - 1 шт.,
  • чеснок - 1-2 зубчика,
  • вода - 250 мл,
  • уксус 9% - 40 мл,
  • сахар - 25 г,
  • соль - 1/2 ч. л.,
  • перец горошком - 4 шт.

Приготовление:

1. Свеклу отварите 30 минут. Остудите и натрите на терке.

2. Кабачок натрите на терке.

3. Лук порежьте полукольцами ошпарьте кипятком, чеснок нарежьте на слайсы или мелко порубите.

4. Все смешайте, уложите в стерилизованную банку.

5. Приготовьте маринад. Для этого доведите до кипения смесь из воды, уксуса, соли, сахара и перца.

6. Залейте салат маринадом и закатайте банки.

Из предложенного количества ингредиентов получается ровно 1 литровая банка салата. Для уверенного хранения до зимы стерилизуйте заготовки.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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