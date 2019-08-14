Самые вредные жены по знаку Зодиака

Настраиваясь на романтический лад и смотря по сторонам в поисках подходящей спутницы, помните - в каждой женщине есть загадка. Прежде чем связать себя узами брака, не лишним будет узнать, представительниц каких знаков Зодиака астрологи считают самыми вредными. Хотя это еще не приговор, поверьте!
Вечная мудрость гласит, что женщина - это загадка. И очень часто после брака она открывается совсем с неожиданной стороны. Всегда найдутся роковые красотки, которые знают себе цену и умеют выгодно использовать свои лучшие качества, чтобы стать счастливыми (в их понимании!). Вычислить их можно по знаку Зодиака, и лучше всего заранее узнать, чего можно ожидать от своей потенциальной спутницы, когда она добьется своего и обретет заветный статус официальной супруги, пишет Rus.tvnet.lv. Предупрежден - значит вооружен, помните?
1-е место - Лев
Женщина-Лев - самая вредная представительница прекрасного пола, по версии астрологов. Она царственна, высокомерна и все время чего-то ждет. Требовать открыто эта дама не станет, но ее кавалерам следует быть готовыми к эмоциональным отношениям. Такая женщина ждет от мужчины много внимания, и не лишним будет научиться читать ее мысли. Она искренне думает, что мужчина должен по одному ее взгляду понимать, что ей нужно.
К счастью, астрологи знают, что нужно Львице - много внимания, заботы, восхищения, подарков и комплиментов. Если вы сможете ей это дать, она сменит гнев на милость.
2-е место - Скорпион
Чтобы жить с женщиной-Скорпионом, надо очень сильно ее любить. Но даже в этом случае она будет изводить партнера упреками, саркастическим отношением и волнообразным настроением. С ней одновременно и хорошо, и невыносимо.
Всему виной ее острый ум, который питается раздражением по любому поводу. Добавляем коварства, ревности, холодности, капризов, обидчивости, придирок - и на выходе получаем «взрывной коктейль».
Наш добрый совет - будьте с любимой-Скорпионом ласковее. Всегда. Это может настолько ее удивить, что она изменится к лучшему.
3-е место - Рак
Получить в жены женщину-Рака - тот еще подарок. Это очень заботливая, романтичная, мечтательная, чувственная девушка, которая так сильно сфокусирована на объекте своих чувств, что не даст ему покоя.
От любви ее может переклинить, причем не в лучшую сторону. И только попробуйте ей на это намекнуть - она обидится, закроется в себе и будет думать, как вам, такому бессердечному, отплатить. И придумает.
Так что если не хотите жить в страхе, любите женщину-Рака изо всех сил, даже если сил никаких нет. С другой стороны, она очень дорожит семьей, отличная хозяйка, прекрасная мама и жена.
4-е место - Дева
Дева философски относится к жизни - так же, как и к браку. Хозяйственная, ответственная, заботливая... У нее всегда вкусная еда, наглаженные рубашки, уютный дом. Но все это не отменяет фееричной вредности Девы, а именно - ее упрямства и скандальности. Даже если у вас большая любовь, будьте готовы, что она достанет вас своими постоянными спорами и придиркам к мелочам. Дева все и всегда подвергает сомнениям и критике, даже если это касается ее любимого мужчины.
Что же делать? Молчать. Спорить с Девой - все равно что плевать против ветра.
5-е место - Близнецы
Яркая, воздушная, веселая и легкая... Казалось бы, откуда в ней вредность? Непредсказуемость, злопамятность и любовь к интригам - вот что свойственно женщинам-Близнецам по гороскопу.
Эти дамочки обожают создавать сложные ситуации, плести интриги и сталкивать людей лбами. Даже 10 лет прожив в браке с Близнецами, сложно сказать, что они придумают сегодня.
женщина-Близнецы полна сюрпризов и капризов. Поэтому советуем приготовиться заранее - расслабиться не получится: она будет ломать комедии, устраивать истерики, долго обижаться, припоминать ошибки, выяснять отношения и флиртовать с другими. Причем на все найдется веская причина.
6-е место - Овен
Женщина-Овен - явно не беззащитная белая овечка. Ее стихия - капризы. Брак с ней - это танец с огнем.
Она будет испытывать ваше терпение, требуя достать с неба звезду, а когда звезды падут к ее ногам, сморщит нос и скажет: «Это не то, что я хотела».
Все, что может сделать мужчина с такой женщиной, - либо сбежать, либо быть жестким. Однако все эти капризы и эмоциональные выходки компенсируют ее страсть и дикое желание.
Не нашли свою любимую в списке самых несносных по знаку Зодиака? Не спешите радоваться, ведь любой хит-парад следует делить на пять. И вредина может легко спрятаться под маской самого ангельского знака - просто потому что это женщина...