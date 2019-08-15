Специалисты назвали витамины, которые способны улучшить даже самое плохое настроение

Фрукты и овощи, помогающие поднять настроение

У мужчин, так же как и у женщин, порой бывают в жизни трудные периоды, из-за которых портится настроение. Причиной могут стать не только плохие новости, чаще всего, перепады в настроении бывают из-за избытка полезных веществ. Витамины и минералы способы избавить от депрессии, помогают справиться с плохим настроением. Чтобы организм хорошо работал, особое внимание уделяют овощам и фруктам, которые стоит ежедневно употреблять.

В человеческий организм должен поступать биотин, из-за его нехватки может резко ухудшиться настроение, могут быть проблемы со сном, вспыльчивость, плохое самочувствие. Обязательно стоит добавить овощи и фрукты, а также медицинские препараты, в состав которых он входит. Врачи советуют употреблять его на протяжении 5 недель. Пиридоксин, данное вещество необходимо для того, чтобы вырабатывать серотонин, гормон счастья.

Благодаря данному веществу, улучшается работа головного мозга, настроение и самочувствие. Также, считается, что нехватка серотонина может стать причиной головных болей. Данный гормон обеспечивает нормальное функционирование кровеносных сосудов, отлично справляется со стрессовыми ситуациями, способно обеспечить хорошее настроение.

Витамины и минералы, помогающие поднять настроение

Витамин В12

Помогает человеку улучшить самочувствие, помогает при стрессовых ситуациях, помогает при нервных срывах. Фолиевая кислота Из-за её избытка, у человека может в любую минуту испортиться настроение, начинается депрессия, человек становится очень вспыльчивым.

Фолиевая кислота

Помогает улучшить выработку серотонина, гормона радости. Врачи советуют в рацион питания ежедневно употреблять овощи и фрукты, в состав которого входят данные витамины.

Железо

Если в организме человека есть нехватка данного витамина, может начаться депрессия, анемия. Сульфат железа с аскорбиновой кислотой подымает настроение, улучшает работу мозга. Витамин С и жирные кислоты их избыток приводит не только к плохому самочувствию, но и способны стать причиной депрессивного состояние, возможно психическое расстройство, нарушения сна и синтеза коллагена.

Витамин D3, B, также могут поднять настроение. Особое внимание человеку стоит уделить рыбе, смородине, бананам, черному шоколаду, яблокам, дыне, арбузу.