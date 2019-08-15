Модная обувь в сезоне осень-зима 2019 способна сделать девушек очень стильными

Самые модные сапоги осень-зима 2019

Мода, она порой умеет удивить, а иногда и порадовать любительниц чего-то необычного и интересного.

В сезоне осень-зима 2019, дизайнеры советуют уделить внимание высоким сапогам. Именно их ценят на протяжении нескольких лет модницы. Ботфорты, сапоги-чулки, высокая гармошка, именно они будут популяры осенью и зимой в данном сезоне. Они редко покидают различные магазины, обувные бутики. Оттенки у них могут быть разными, как черные, так и коричневые, белые, телесные. Особое внимание отдают предпочтение моделям более оригинального дизайна.

Необычная фурнитура как всегда в моде и является настоящим трендом данного сезона. Экзотическая кожа искусственный крокодил или же питон, являются одной из самых модных трендов сезона осень-зима 2019. Обувь должна подходить под одежду и дополнять её, тогда сапоги в виде экзотической кожи будут красиво смотреться, не вызывать бурю негативных эмоций.

Модные тренды в сезоне осень-зима 2019

Кроссовки

Данная обувь осень-зима 2019 года будет одной из самых модных. Дизайнеры создали необычный принт для коллекции в подобном стиле. Кроссовки можно носить как под брюки, так и под платья, юбки, бриджи и шорты. Главное подобрать нужный оттенок. Кроссовки могут быть как осенние так и зимние, утеплённые.

Металлик

Один из самых интересных и необычных трендов данного сезона, который привлёк внимание огромное количество модниц. Также, сапоги могут быть с серебряным или бронзовым принтом.

Ремешки

Не уступают в моде обувь с ремешками, она может быть изготовлены из замши, кожи, или других материалов. Также, особое внимание девушкам советуют обратить на различные декоративные элементы на сапогах, именно они вызывают много положительных эмоций у настоящих ценителей моды.

Платформа

Особое внимание дизайнеры советуют обратить на обувь на платформе, она может быть, как большой, так и маленькой, главное, чтобы девушке было удобно. Платформа может быть разных оттенков, иметь цвет радуги, она в данном сезоне разнообразна. Можно подобрать как для осени, так и для зимы.

Танкетка

Данная обувь осень-зима снова возвращается на прилавки в магазины. Они очень популярные и изысканные, можно носить как с брюками, так и с платьями.

Разноцветный принт