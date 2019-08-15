Назван самый скандальный знак Зодиака, который не может прожить без ссор и склок

Ни один знак Зодиака не обходится в своей жизни без скандалов, однако одни люди делают всё, чтобы ссора скорее утихла, а другие — подливают масла в огонь, пишет Rsute.ru. Какие знаки Зодиака больше всего любят бурно выяснять отношения, бить посуду и всячески драматизировать, рассказали астрологи.
Телец — 5 место
Люди, рождённые под знаком Тельца, в принципе не очень любят скандалить, но если встревать в спор всё же приходится — всем стоять. Если недовольство в Тельце достигает точки кипения, этот знак будет кричать, рвать и метать, однако спустя день забудет о ссоре как ни в чём ни бывало и даже не извинится.
Дева — 4 место
Сдержанные и холодные с виду Девы на деле — отменные скандалисты. Их стратегия в споре заслуживает особого внимания — Девы не кричат и не разбрасывают вещи, а умело давят на больные точки оппонента. Холодное равнодушие Девы в ссоре может вывести из себя похлеще любого битья посуды.
Скорпион — 3 место
Скорпионы родились для того, чтобы скандалить. Этот знак Зодиака известен своим тяжёлым и безжалостным характером, поэтому если вам не повезло нарваться на ссору с ним — бегите. Иначе Скорпион разнесет всё в пух и прах, открывая все ваши больные раны и нещадно сыпит туда соли.
Овен — 2 место
Огненный темперамент Овнов делает из них отличных скандалистов. Этот знак эмоционален и энергичен — эти качества превращаются в его мощное оружие в споре. Овен может ругаться долго и без передыха, доводя оппонента до капитуляции.
Стрелец — 1 место
Стрельцы получают пальму первенства как самый скандальный знак Зодиака. Их представители не отличаются чем-то особенным в споре — они не манипулируют и не громят дом, но их любовь к «ссорам ради ссор» заслуживает внимания. Стрелец может придраться к чему угодно и сделать виноватого даже из жертвы, потому скандалы с его участием лучше обходить стороной.