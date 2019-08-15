Назван самый скандальный знак Зодиака, который не может прожить без ссор и склок

Телец — 5 место

Люди, рождённые под знаком Тельца, в принципе не очень любят скандалить, но если встревать в спор всё же приходится — всем стоять. Если недовольство в Тельце достигает точки кипения, этот знак будет кричать, рвать и метать, однако спустя день забудет о ссоре как ни в чём ни бывало и даже не извинится.

Дева — 4 место

Сдержанные и холодные с виду Девы на деле — отменные скандалисты. Их стратегия в споре заслуживает особого внимания — Девы не кричат и не разбрасывают вещи, а умело давят на больные точки оппонента. Холодное равнодушие Девы в ссоре может вывести из себя похлеще любого битья посуды.

Скорпион — 3 место

Скорпионы родились для того, чтобы скандалить. Этот знак Зодиака известен своим тяжёлым и безжалостным характером, поэтому если вам не повезло нарваться на ссору с ним — бегите. Иначе Скорпион разнесет всё в пух и прах, открывая все ваши больные раны и нещадно сыпит туда соли.

Овен — 2 место

Огненный темперамент Овнов делает из них отличных скандалистов. Этот знак эмоционален и энергичен — эти качества превращаются в его мощное оружие в споре. Овен может ругаться долго и без передыха, доводя оппонента до капитуляции.

Стрелец — 1 место