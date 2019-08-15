Как лучше высыпаться молодым матерям

1. Держите всё необходимое поблизости. Как правило, ребёнок просыпается среди ночи после отправления естественных потребностей. А значит, ему необходимо сменить подгузники. Держите всё необходимое наготове для того, чтобы провести эту процедуру как можно быстрей и снова отправиться спать. Не тратьте драгоценное время по ночам на поиск салфеток, полотенец и новых подгузников.

2. Купите хороший матрас. Качество сна является более важным, чем его продолжительность. Именно поэтому разумно инвестировать средства в покупку хорошего матраса из «дышащего» латекса, обеспечивающего правильное положение во время сна, что позволит высыпаться за меньшее количество времени.

3. Поддерживайте спину. Разного рода некомфортные подушки и валики могут привести к развитию характерных проблем со спиной. А эти проблемы мешают вам высыпаться. Обязательно заботьтесь о поддержке спины, когда вы сидите на постели или диване.

4. Здоровое питание. Разного рода бургеры, чипсы и жирные продукты обладают притягательным вкусом, но они мешают высыпаться из-за тяжести в животе и усиленного пищеварения. Употребляйте зелёные овощи, фрукты, пейте смузи и так далее.