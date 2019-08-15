Как лучше высыпаться молодым матерям

В первый год жизни ребенка его родители сталкиваются с хронической нехваткой сна из-за необходимости постоянно вставать к малышу по ночам. Однако существуют определенные рекомендации, выполнение которых поможет папам и мамам спать дольше, пишет Medikforum.ru.
1. Держите всё необходимое поблизости. Как правило, ребёнок просыпается среди ночи после отправления естественных потребностей. А значит, ему необходимо сменить подгузники. Держите всё необходимое наготове для того, чтобы провести эту процедуру как можно быстрей и снова отправиться спать. Не тратьте драгоценное время по ночам на поиск салфеток, полотенец и новых подгузников.
2. Купите хороший матрас. Качество сна является более важным, чем его продолжительность. Именно поэтому разумно инвестировать средства в покупку хорошего матраса из «дышащего» латекса, обеспечивающего правильное положение во время сна, что позволит высыпаться за меньшее количество времени.
3. Поддерживайте спину. Разного рода некомфортные подушки и валики могут привести к развитию характерных проблем со спиной. А эти проблемы мешают вам высыпаться. Обязательно заботьтесь о поддержке спины, когда вы сидите на постели или диване.
4. Здоровое питание. Разного рода бургеры, чипсы и жирные продукты обладают притягательным вкусом, но они мешают высыпаться из-за тяжести в животе и усиленного пищеварения. Употребляйте зелёные овощи, фрукты, пейте смузи и так далее.
5. Физические нагрузки. Конечно, у молодой мамы почти нет ни одной свободной минуты, но постарайтесь отыскать хотя бы полчаса раз в два дня для тренировок. Выполнение физических нагрузок намного повышает качество сна и освежает человека. А чем больше у вас энергии, тем больше сил для ухода за малышом.