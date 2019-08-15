Другая сторона бариатрической хирургии: честное и откровенное интервью с доктором Адамсоном

Бариатрическая хирургия – это набирающий популярность во всем мире тренд, поскольку случаи ожирения встречаются все чаще. В прошлом году было проведено 725 операций по уменьшению желудка.
«Зачастую считается, что хирургия может решить все проблемы, но на самом деле это не совсем так», - говорит доктор Рейн Адамсон, который 15 лет проработал в крупнейших клиниках страны и The Health Clinicus, выполняя операции по уменьшению желудка.
«Если бариатрическая хирургия делает человека здоровым, то корректирующая хирургия – счастливым».
После большой потери веса с помощью операции нужно будет откорректировать отвисшую кожу в разных частях тела. Люди не представляют себе, что с 50% вероятностью будет необходима еще одна-две операции. Поэтому при принятии решения нужно хорошо подумать!
«К сожалению, пациенты, решившиеся прийти на операцию, в действительности не представляют себе ту реальность, которая ждет их после хирургического вмешательства», - замечает опытный хирург. «Для 50-60% пациентов необходимо последующая корректирующая операция, чтобы привести свое тело в то идеальное состояние, каким оно когда-то было».
Люди, которые приходят к Вам на первичную консультацию, интересуются тем, что будет потом, спрашивают об этом?
Конечно спрашивают, но не все. Считается, что хирургия решает все проблемы. Многие все же интересуются, когда после операции можно начать тренироваться и что еще можно делать самому, чтобы достичь лучшего результата.
А как получается, что в половине случаев после операции тело восстанавливается самостоятельно?
На этот вопрос сложно ответить точно. Многое зависит от возраста, эластичности кожи, генетики, питания и тренировок после операции. После бариатрической операции (по уменьшению желудка) также важно заниматься активным движением.
Назовите самые важные принципы, которым должен следовать пациент после бариатрической операции.
Регулярное употребление витаминов и минералов – хорошая помощь самому себе. Пациент должен считаться с рекомендациями по питанию и больше двигаться. Он не должен пассивно ждать, потому что чуда не произойдет и результат будет хуже ожидаемого. Если обобщить, то помимо операции нужно также поменять свой стиль жизни.
Если все-таки после потери веса нужно будет удалить отвисшую кожу, как быстро это делается?
К сожалению, в половине случаев приходится прибегать к повторному хирургическому вмешательству для корректировки. Чаще всего мы делаем операции в области живота, где удаляется свисающая кожа. Обычно само это не проходит, даже в результате тренировок. Бедра могут иногда и сами прийти в норму.
Т.е. с помощью тренировок нельзя прийти в тонус?
С помощью тренировок в тонус приходят мышцы, а кожа в районе живота сама обычно не восстанавливается. Чем моложе пациент, тем больше надежда, что ему не нужна будет корректирующая операция. Как я уже говорил, многое зависит от возраста и генетики.
Корректирующие операции проводятся обычно через 1,5-2 года после бариатрической операции, т.е. когда вес человека стабилен уже как минимум полгода. Если больше не происходит большой потери веса, то и результаты операции хорошие.
Больничная касса Эстонии не компенсирует постбариатрические операции?
Нет, обычно не компенсирует, только в тех случаях, если проблема носит медицинский характер. Для многих людей это неожиданно, потому что они считают, что последующие операции так же финансируются Больничной кассой. Я еще раз подчеркиваю важность этой информации – Больничная касса не компенсирует корректирующие операции. Люди должны учитывать эти расходы.
Насколько пациенты должны менять свои привычки питания?
Существенно. Главное – это здоровое питание, нужно употреблять меньше сахара, фаст фуда, вредной пищи, больше есть овощей. В The Health Clinicus консультант по питанию постоянно привлечен к процессу. Пациенты получают всю основную информацию о питании у Анни Лаас и в дальнейшем могут консультироваться у нее как по электронной почте, так и по телефону. У нас комплексная услуга.
Поговорим о периоде восстановления. Сколько времени нужно, чтобы люди могли вернуться к своему нормальному ритму жизни после операции?
Поскольку эта операция подразумевает поверхностный разрез, то восстановление обычно достаточно быстрое – где-то 1-2 дня в больнице, через 2-3 недели уже можно пойти на работу, если характер работы это позволяет. До достижения окончательного результата может пойти времени до 6 месяцев. Операции разные и время восстановления после них тоже разное. Корректирующие операции можно комбинировать друг с другом, а если проблемных мест много, то за раз все не сделать. Другими словами, одним разом все не устранишь.
Тема дополнительных расходов достаточно проблемная, потому что желающие сделать операцию по уменьшению желудка с 50% вероятностью должны будут инвестировать в корректирующие операции, поэтому нужно говорить об этом и предупреждать людей.
Да, в единичных случаях люди получают большой стресс после бариатрической операции, что влияет и на отношения в семье. Но если подумать о том, с какой целью все-таки делается такая операция – улучшение качества жизни, здоровья и внутреннего благосостояния – то это имеет гораздо большую ценность.
Если начальный вес человека, например, 200 кг и после операции он потеряет 100 кг, то маловероятно, что ему будет не нужна корректирующая операция. Если же потеря веса составит 20-30 кг, то в последующей операции может и не быть необходимости, можно справиться с помощью тренировок. Чем больше человек весит, тем более серьезные проблемы его преследуют: например, мышцы истощены и большая нагрузка на сердце, высокое кровяное давление и невозможность нормально двигаться, чтобы снизить вес. Также с помощью бариатрической операции вероятность избавиться от диабета составляет до 70%! «Если бариатрическая хирургия делает человека здоровым, то корректирующая хирургия – счастливым», - сказал мне один коллега после конференции.