Другая сторона бариатрической хирургии: честное и откровенное интервью с доктором Адамсоном

После большой потери веса с помощью операции нужно будет откорректировать отвисшую кожу в разных частях тела. Люди не представляют себе, что с 50% вероятностью будет необходима еще одна-две операции. Поэтому при принятии решения нужно хорошо подумать!

«К сожалению, пациенты, решившиеся прийти на операцию, в действительности не представляют себе ту реальность, которая ждет их после хирургического вмешательства», - замечает опытный хирург. «Для 50-60% пациентов необходимо последующая корректирующая операция, чтобы привести свое тело в то идеальное состояние, каким оно когда-то было».

Люди, которые приходят к Вам на первичную консультацию, интересуются тем, что будет потом, спрашивают об этом?

Конечно спрашивают, но не все. Считается, что хирургия решает все проблемы. Многие все же интересуются, когда после операции можно начать тренироваться и что еще можно делать самому, чтобы достичь лучшего результата.

А как получается, что в половине случаев после операции тело восстанавливается самостоятельно?

На этот вопрос сложно ответить точно. Многое зависит от возраста, эластичности кожи, генетики, питания и тренировок после операции. После бариатрической операции (по уменьшению желудка) также важно заниматься активным движением.

Назовите самые важные принципы, которым должен следовать пациент после бариатрической операции.

Регулярное употребление витаминов и минералов – хорошая помощь самому себе. Пациент должен считаться с рекомендациями по питанию и больше двигаться. Он не должен пассивно ждать, потому что чуда не произойдет и результат будет хуже ожидаемого. Если обобщить, то помимо операции нужно также поменять свой стиль жизни.

Если все-таки после потери веса нужно будет удалить отвисшую кожу, как быстро это делается?

К сожалению, в половине случаев приходится прибегать к повторному хирургическому вмешательству для корректировки. Чаще всего мы делаем операции в области живота, где удаляется свисающая кожа. Обычно само это не проходит, даже в результате тренировок. Бедра могут иногда и сами прийти в норму.

Т.е. с помощью тренировок нельзя прийти в тонус?

С помощью тренировок в тонус приходят мышцы, а кожа в районе живота сама обычно не восстанавливается. Чем моложе пациент, тем больше надежда, что ему не нужна будет корректирующая операция. Как я уже говорил, многое зависит от возраста и генетики.

Корректирующие операции проводятся обычно через 1,5-2 года после бариатрической операции, т.е. когда вес человека стабилен уже как минимум полгода. Если больше не происходит большой потери веса, то и результаты операции хорошие.

Больничная касса Эстонии не компенсирует постбариатрические операции?