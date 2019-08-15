Татуировки на женщинах, которые раздражают мужчин

Дракон

Тату на теле женщины в виде дракона мужчин попросту раздражает. Они считают (да и не только они, а и все окружающие), что перед ними женщина со скверным, несносным характером, хотя на самом деле это может быть и не так.

Ученые провели исследования, показав мужчинам фотографию одной и той же женщины 24 лет отроду, и скрыв ее лицо.

На одном снимке женщина была с татуировкой с изображением черного дракона на левом предплечье. На другом она же была без татуировки. Двум десяткам мужчин в возрасте от 25 и до 35 лет показали эти фотографии, и вот как они их оценили.

В анкете они указали, что девушка с драконом выглядит менее спортивной, менее честной, менее щедрой, менее интеллектуальной. По всем этим признакам наивысшие баллы получила девушка без татуировки.

Выходит, что тату – плохое украшение для женского тела, и не вызывает симпатии.

Скелеты, черепа и оскал животных

Исследователи давно пытаются изучить феномен популярности женских татуировок.

Одна из публикаций в американском журнале по психологии была поместила рассказ женщины, которая первой нанесла себе татуировку. Автор статьи рассказала, как татуировка напрочь изменила ее жизнь.

Оказывается, раньше она имела низкую самооценку, была неуверена в себе и всего боялась. Но после того, как нанесла татуировку, она обрекла уверенность в себе, ее покинуло внутреннее беспокойство, и она стала смелее смотреть на окружающий мир и свое место в нем.

Любые татуировки — считают специалисты-психологи, — это своеобразное выражение «пассивной агрессивности» человека, а рисунки, которые изображают смерть, скелеты и черепа, наносят себе люди, которые таким образом выражают свое отношение к обществу.

Связь нанесенных татуировок и психологического состояния его обладателя стала предметом изучения многих известных психологов. По их утверждению, если у женщины на теле нанесено тату агрессивно-угрожающего характера, как скажем — оскаленное зубастое животное — тигр или волк, то и в характере у этого человека скрывается внутренняя нетерпимость к людям и не исключено — ненависть к представителям противоположного пола. Такие рисунки присущи людям, способным физически постоять за себя, о чем они сообщают окружающим визуально.