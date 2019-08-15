Татуировки на женщинах, которые раздражают мужчин

Мода на тату у женщин возникла примерно с десяток лет назад. Но до сих пор многие мужчины крайне негативно относятся к этому явлению. А особенно раздражают представителей сильного пола «мужские» рисунки на девушках, и на это есть свои причины, пишет Rsute.ru. Какие образы для тату можно выделить, как мужские?
Дракон
Тату на теле женщины в виде дракона мужчин попросту раздражает. Они считают (да и не только они, а и все окружающие), что перед ними женщина со скверным, несносным характером, хотя на самом деле это может быть и не так.
Ученые провели исследования, показав мужчинам фотографию одной и той же женщины 24 лет отроду, и скрыв ее лицо.
На одном снимке женщина была с татуировкой с изображением черного дракона на левом предплечье. На другом она же была без татуировки. Двум десяткам мужчин в возрасте от 25 и до 35 лет показали эти фотографии, и вот как они их оценили.
В анкете они указали, что девушка с драконом выглядит менее спортивной, менее честной, менее щедрой, менее интеллектуальной. По всем этим признакам наивысшие баллы получила девушка без татуировки.
Выходит, что тату – плохое украшение для женского тела, и не вызывает симпатии.
Скелеты, черепа и оскал животных
Исследователи давно пытаются изучить феномен популярности женских татуировок.
Одна из публикаций в американском журнале по психологии была поместила рассказ женщины, которая первой нанесла себе татуировку. Автор статьи рассказала, как татуировка напрочь изменила ее жизнь.
Оказывается, раньше она имела низкую самооценку, была неуверена в себе и всего боялась. Но после того, как нанесла татуировку, она обрекла уверенность в себе, ее покинуло внутреннее беспокойство, и она стала смелее смотреть на окружающий мир и свое место в нем.
Любые татуировки — считают специалисты-психологи, — это своеобразное выражение «пассивной агрессивности» человека, а рисунки, которые изображают смерть, скелеты и черепа, наносят себе люди, которые таким образом выражают свое отношение к обществу.
Связь нанесенных татуировок и психологического состояния его обладателя стала предметом изучения многих известных психологов. По их утверждению, если у женщины на теле нанесено тату агрессивно-угрожающего характера, как скажем — оскаленное зубастое животное — тигр или волк, то и в характере у этого человека скрывается внутренняя нетерпимость к людям и не исключено — ненависть к представителям противоположного пола. Такие рисунки присущи людям, способным физически постоять за себя, о чем они сообщают окружающим визуально.
Однако, мужчинам женщины с тату со звериным оскалом вряд ли понравятся. Особенно если мужчина – консерватор.