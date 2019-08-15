Ксения Бородина строго высказалась о воспитании своих дочерей

«Моя политика проста. Дети ни в чем не нуждаются, у них все есть: отдыхают на лучших курортах, общаются с интересными людьми, много путешествуют, познают мир. Но это не может быть в одни ворота, от них должна быть отдача! Иначе дети вырастут эгоистами и потребителями», — поведала Бородина.