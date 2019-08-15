Чт, 15.08.2019

Ксения Бородина строго высказалась о воспитании своих дочерей

Ксения Бородина.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Ксения Бородина поведала о семейных порядках, а фолловеры посчитали ее подход слишком строгим. Звезда разъяснила свою позицию.

Подписчики Ксении Бородиной по-разному оценивают ее подход к воспитанию детей: кто-то критикует знаменитость, а кто-то просит совета. В любом случае, телеведущая, никого не слушая, продолжает руководствоваться только собственным опытом, беря пример со своих родителей, пишет Woman.ru.

На днях у 36-летней Ксении спросили, как она отнесется к тому, если ее дочери захотят сделать тату или обзаведутся вредными привычками. Видимо, эта тема настолько волнует знаменитую маму, что она посвятила этому отдельный пост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on

«Моя политика проста. Дети ни в чем не нуждаются, у них все есть: отдыхают на лучших курортах, общаются с интересными людьми, много путешествуют, познают мир. Но это не может быть в одни ворота, от них должна быть отдача! Иначе дети вырастут эгоистами и потребителями», — поведала Бородина. 

«Пирсинги, тату, курение, алкоголь и так далее — до 18 лет это все под строжайшим запретом! Если они уважают и любят родителей, значит они должны понимать, что для нас это табу!» — категорично высказалась Ксения. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ