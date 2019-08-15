Японские ученые нашли метод выбирать пол ребенка при оплодотворении

Как пишет ScienceMag, группа специалистов Университета Хиросимы нашли способ выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. В результате долгих исследований и испытаний они смогли получить химическое вещество, которое может изменять скорость сперматозоидов.

Второе свойство этого вещества – отделение сперматозоидов с Х-хромосомой, который определяет женский пол, от несущих У-хромосому - мужской пол.

Боле того, утверждают ученые, новое вещество не влияет на жизнеспособность сперматозоидов и их способность к оплодотворению. Воздействие при этом полностью обратимо, говорят исследователи.