Японские ученые нашли метод выбирать пол ребенка при оплодотворении

Японские ученые-биологи создали метод, при котором во время искусственного оплодотворения можно выбрать пол ребенка, пишет Medikforum.ru.
Как пишет ScienceMag, группа специалистов Университета Хиросимы нашли способ выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении. В результате долгих исследований и испытаний они смогли получить химическое вещество, которое может изменять скорость сперматозоидов.
Второе свойство этого вещества – отделение сперматозоидов с Х-хромосомой, который определяет женский пол, от несущих У-хромосому - мужской пол.
Боле того, утверждают ученые, новое вещество не влияет на жизнеспособность сперматозоидов и их способность к оплодотворению. Воздействие при этом полностью обратимо, говорят исследователи.
Специалисты уже провели ряд экспериментов на мышах, которые показали, что при использовании «медленной» спермы 81% потомства составляют самки. Оплодотворение «быстро» спермой, напротив, дает самцов в 90% случаев.