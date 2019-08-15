Чеснок под подушкой - решение многих проблем

Чеснок содержит в себе большое количество витамина В. Также в нем много калия, натрия и магния. Чеснок – обладатель важного вещества – аллицина, которое действует как универсальный противомикробный препарат – устранитель многих вирусов, бактерий и грибков.

Даже медицина дает рекомендации класть зубчик чеснока под подушку перед сном. Дело в том, что аллицин имеет свойство испаряться, поэтому ночью он отчаянно «борется» с микробами и инфекциями.

Чесночный аллицин призван выводить слизь из носовых пазух, поэтому его рекомендуют страдающим от насморка людям. Под воздействием этого вещества пропадает заложенность носа.

Еще одно свойство аллицина – блокирование синтеза нитрозаминов, которые являются канцерогенными соединениями и приводит к мутации клеток, что может привести к развитию онкологии.

Вещества, которые ночью испаряются из чеснока, способны постепенно предотвратить закупорку сосудов холестериновыми бляшками.

Но главное в чесноке – это то, что он действует на нервную систему успокаивающе, расслабляет ее и помогает засыпанию, так как в организм попадают магний и калий, стимулирующие выработку гормона, помогающего уснуть.