Чеснок под подушкой - решение многих проблем

Всего один зубчик чеснока, который советую положить под подушку на ночь, может решить многие проблемы со здоровьем. Издревле предки делали именно так, и народная медицина придерживается этого до сих пор, пишет Medikforum.ru.
Чеснок содержит в себе большое количество витамина В. Также в нем много калия, натрия и магния. Чеснок – обладатель важного вещества – аллицина, которое действует как универсальный противомикробный препарат – устранитель многих вирусов, бактерий и грибков.
Даже медицина дает рекомендации класть зубчик чеснока под подушку перед сном. Дело в том, что аллицин имеет свойство испаряться, поэтому ночью он отчаянно «борется» с микробами и инфекциями.
Чесночный аллицин призван выводить слизь из носовых пазух, поэтому его рекомендуют страдающим от насморка людям. Под воздействием этого вещества пропадает заложенность носа.
Еще одно свойство аллицина – блокирование синтеза нитрозаминов, которые являются канцерогенными соединениями и приводит к мутации клеток, что может привести к развитию онкологии.
Вещества, которые ночью испаряются из чеснока, способны постепенно предотвратить закупорку сосудов холестериновыми бляшками.
Но главное в чесноке – это то, что он действует на нервную систему успокаивающе, расслабляет ее и помогает засыпанию, так как в организм попадают магний и калий, стимулирующие выработку гормона, помогающего уснуть.
При этом, говорят специалисты, важно, что чеснок должен быть свежим, любая термическая обработка не даст такого эффекта.