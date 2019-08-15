Поздний ужин: семь продуктов, которые не стоит есть перед сном

Сладкие молочные каши

Конечно, молочные каши очень полезны. Однако есть один большой минус в таком продукте — сахар, который обязательно добавляется в блюдо. Особенно вредно есть подобное перед сном, пишет Medikforum. Глюкоза — это источник энергии, поэтому не стоит забывать потреблять её, но только не вечером. Если же очень хочется сладкого, то лучше использовать фрукты — апельсины, мандарины, киви, ананасы.

Жареные продукты

Жареное несёт в себе серьёзную опасность. Во-первых, они чаще всего готовятся на раскалённом жиру, что создаёт блюду лишнюю калорийность, является канцерогенами. Во-вторых, это крахмалистые продукты, соответственно, можно перебрать углеводов. И в-третьих, это зачастую ещё и белковые продукты. В последнем, кстати, нет ничего плохого, но только если они не зажарены в жиру.

Жареного по ночам очень часто хочется по той причине, что весь день вы едите полезное или наоборот питаетесь как попало, поэтому организм требует чего-то очень калорийного, чтобы восполнить баланс. В идеале нужно питаться как следует в течение дня, оставив на ужин что-то лёгкое и не слишком жирное. Так перед сном вам в принципе не будет хотеться есть.

Мясные продукты

Мясо считают как раз вечерней пищей, однако есть его нужно не позднее, чем в восемь вечера. Дело в том, что белок очень долго усваивается. Для этого требуется шесть часов и более (всё зависит от метаболизма). Отбивная, колбаса, курица - такие продукты не лучший ночной перекус, потому что так вы не дадите отдыха своему желудку. А утром будете чувствовать себя разбитым и невыспавшимся.

Шоколад

Шоколад — сладкий продукт, который очень часто хочется съесть почему-то на ночь. Перед сном такого делать не стоит, хотя и может подарить положительные эмоции человеку. Лучше получить дозу адреналина и позитива другими способами — спорт, занятия любовью, просмотр приятных глазу фильмов, чтение, массаж, прогулка. Всё это гораздо лучше шоколада.

Острые продукты

Острые продукты перед сном сулят проблемами с желудочно-кишечным трактом, а также способствуют образованию лишнего веса. Ведь острое будет провоцировать активную работу желудка на протяжении всей ночи, значит, спокойного сна и отдыха ему не видать. Не нужно так поступать со своим организмом. Чаще всего острых продуктов хочется из-за нехватки ферментов для полноценного пищеварения. Если замечаете за собой такое постоянно, то лучшим выходом из ситуации станет посещение врача.

Бобовые продукты

Эти продукты — фасоль, нут, горох, бобы, чечевица — крайне полезны для организма. Но всё-таки являются не лучшим ночным перекусом. Перед сном от них лучше отказаться из-за большого количества клетчатки, что приведёт к вздутию живота. В итоге сон будет сопровождаться различными проблемами.

Кофе