Маринованный перец со сливочным сыром - оригинальный рецепт на зиму

Консервированный перец может стать отличной закуской к праздничному столу, а также дополнением к обеду - когда на улице станет прохладно и свежие овощи купить будет сложнее. Часто на зиму закрывают сладкий перец, маринованный с уксусом, также сладкий перец закатывают в томате, пишет Ivona. Предлагаем рецепт необычной заготовки - перца, фаршированного мягким сливочным сыром.