Маринованный перец со сливочным сыром - оригинальный рецепт на зиму

Консервированный перец может стать отличной закуской к праздничному столу, а также дополнением к обеду - когда на улице станет прохладно и свежие овощи купить будет сложнее. Часто на зиму закрывают сладкий перец, маринованный с уксусом, также сладкий перец закатывают в томате, пишет Ivona. Предлагаем рецепт необычной заготовки - перца, фаршированного мягким сливочным сыром.
Ингредиенты:
- перец халапеньо - 25-30 шт.
- сливочный сыр - 200 г
- маринованные огурцы - 2-3 шт.
- чеснок - 1 долька
- вода - 500 мл
- уксус - 130 мл
- сахар - 2 ст.л.
Приготовление:
1. Срезать на перцах плодоножку и очистить от семян. Промыть овощи под холодной водой. Смешать воду с уксусом, добавить сахар, лавровый лист и вскипятить.
2. Бланшировать перец в маринаде в течение 2-3 минут и, не вынимая из маринада, остудить. Выложить перец в дуршлаг и дать полностью стечь маринаду.
3. Порезать огурцы небольшими кубиками. Измельчить чеснок и смешать с сыром. Положить в каждый перец кусочек огурца, а затем при помощи кондитерского мешка наполнить сыром. Выложить перцы в банку и залить растительным маслом. Хранить перец в холодильнике или закатать.