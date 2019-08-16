Как постирать подушку в домашних условиях: полная инструкция

Уже сухое перо и пух переложите в новый свежий наперник и тщательно зашейте. Также можно использовать наперники с молнией - это значительно облегчит процесс.

Как стирать подушку из бамбука

Ручная стирка

Подушки с бамбуковым наполнителем стирают в прохладной воде (приблизительно 30 градусов). Наполните таз водой и чистящим средством, положите туда подушку в чехле (наволочку нужно снять) и оставьте замачиваться на час. Далее простирните ее (не трите слишком сильно) и тщательно полощите под проточной водой, пока она не перестанет быть мыльной. Отжимать и выкручивать подушку не нужно, оставьте ее, чтобы вода стекла, а затем переложите на горизонтальную поверхность (в идеале - горизонтальную сушилку). Периодически встряхивайте подушку, чтобы в ней не образовывались комки, не оставляйте ее под прямыми солнечными лучами. Высыхает подушка из бамбука в среднем за 1-2 суток.

Машинная стирка

Стирайте бамбуковую подушку прямо в чехле, в режиме деликатной стирки. Температура должна быть не больше 30 градусов, отжим - около 500 оборотов. Обязательно включайте режим дополнительного полоскания. После стирки в машинке, высушивайте подушку из бамбука так же, как и после ручной стирки.

Как стирать подушку из синтепона и холофайбера

Ручная стирка

Наполните емкость достаточным количеством воды (температурой 50-70 градусов), чтобы она покрывала подушку полностью, растворите в ней моющее средство. Замочите подушку, слегка отбивайте ее кулаками с обеих сторон, не мните, не трите, движения должны быть мягкими и деликатными. Затем тщательно сполосните подушку. Под проточной водой это сделать не удастся, поэтому воду в емкости придется менять несколько раз, пока она не перестанет быть мыльной. Мокрую подушку не следует отжимать, оставьте ее на несколько часов, чтобы она стекла, остатки влаги можно впитать при помощи полотенца. Сушить подушки из синтепона или холофайбера нужно так же, как и из бамбука: на горизонтальной поверхности, без прямых солнечных лучей, периодически взбивая. Сохнет подушка с синтетическим наполнителем в среднем сутки.

Машинная стирка

Режим стирки “Синтетика“ или “Щадящий“, для холофайбера подойдут высокие температуры до 70 градусов, для синтепона выбирайте температуру в 40 градусов. Если вы сомневайтесь, какой именно наполнитель в вашей подушке, то лучше перестраховаться и выставить комфортные 40 градусов и отключить отжим.