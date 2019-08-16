Как постирать подушку в домашних условиях: полная инструкция
Пока летняя жара еще не планирует сдавать свои позиции, самое время привести свой дом в порядок. Начать можно со стирки подушек. Зная общие правила и имея достаточно времени, уже совсем скоро вы будете спать на отлично пахнущих, свежих подушечках. Тем более что стирка в домашних условиях может быть довольно простой. Как постирать подушку в домашних условиях руками или в стиральной машинке, расскажет Ivona.
Общие правила
- Обязательно проверяйте целостность чехла с наполнителем перед стиркой. Если в нем есть хоть малейшая дырочка, тщательно зашейте ее, чтобы наполнитель не забил барабан стиральной машины или слив ванной
- Выбирайте гипоаллергенные гелевые моющие средства, которые не содержат хлор и другие отбеливающие вещества
- При стирке можно добавить несколько капель лавандового масла - оно отпугнет постельных клопов, пока держится запах
- Теннисные мячи или клубки ниток размером в кулак, положенные вместе с подушками в стиральную машину, предотвратят сбивание наполнителей в комки.
Как стирать перьевую или пуховую подушку
- Самый простой способ: обратиться в химчистку.
Стирка пухо-перьевой подушки в домашних условиях - то еще приключение. Но если вы не боитесь трудностей и у вас есть достаточно времени для стирки дома, вам нужно знать основные правила.
- Ручная стирка
Закройте в комнатах окна и двери, чтобы избежать сквозняков, на пол постелите большой кусок ткани: если пух и перо все же разлетятся, вам будет легче убраться в доме. Вскройте наперник и достаньте его содержимое. Аккуратно опустите в большой таз или ванную, наполненную водой (температура должна быть до 40 градусов) с мыльным раствором или другим чистящим средством. В воду также можно добавить 10% нашатырный спирт в соотношении 1 ч. ложка на 5 литров жидкости - он поможет избавиться от возможной плесени и смягчает воду. Выкладывайте содержимое подушки аккуратно, порциями, равномерно распределите в воде и оставьте замачиваться на 1-2 часа. После этого перо следует переложить в чистую воду с моющим раствором и приступать к стирке. Полощите содержимое подушки как минимум дважды, желательно под проточной водой. Это проще всего делать небольшими порциями с помощью дуршлага. После стирки и полоскания перо переложите в чистые старые наволочки, тщательно расправьте руками все комочки и оставьте на солнце (или на горячей батарее, если стираете подушку зимой). На свежем воздухе подушка из пера и пуха будет сохнуть приблизительно двое суток. За это время ее необходимо регулярно расправлять и перетряхивать. Желательно раз в час.
- Машинная стирка
Стирая подушку из пера и пуха в машине, вам также придется провести некоторые подготовительные работы. После того, как вы достали содержимое наперника, разделите его на 3-4 части и положите в предварительно подготовленные чехлы из тонкой ткани (ни в коем случае не используйте марлю) или чистые старые наволочки. Тщательно зашейте их, чтобы перо и пух не выбивались при стирке. Подушки небольшого размера можно стирать целиком. Раскладывайте подушки или импровизированные чехлы с пухом и пером равномерно по барабану стиральной машинки. При стирке выбирайте режим деликатной стирки и минимальное количество оборотов. А вот отжимов и полосканий должно быть по максимуму (не меньше 2-3). Температура воды - 30-40 градусов. По завершению стирки, распределите наполнитель равномерно по напернику и сушите так же, как и при ручной стирке.
Уже сухое перо и пух переложите в новый свежий наперник и тщательно зашейте. Также можно использовать наперники с молнией - это значительно облегчит процесс.
Как стирать подушку из бамбука
- Ручная стирка
Подушки с бамбуковым наполнителем стирают в прохладной воде (приблизительно 30 градусов). Наполните таз водой и чистящим средством, положите туда подушку в чехле (наволочку нужно снять) и оставьте замачиваться на час. Далее простирните ее (не трите слишком сильно) и тщательно полощите под проточной водой, пока она не перестанет быть мыльной. Отжимать и выкручивать подушку не нужно, оставьте ее, чтобы вода стекла, а затем переложите на горизонтальную поверхность (в идеале - горизонтальную сушилку). Периодически встряхивайте подушку, чтобы в ней не образовывались комки, не оставляйте ее под прямыми солнечными лучами. Высыхает подушка из бамбука в среднем за 1-2 суток.
- Машинная стирка
Стирайте бамбуковую подушку прямо в чехле, в режиме деликатной стирки. Температура должна быть не больше 30 градусов, отжим - около 500 оборотов. Обязательно включайте режим дополнительного полоскания. После стирки в машинке, высушивайте подушку из бамбука так же, как и после ручной стирки.
Как стирать подушку из синтепона и холофайбера
- Ручная стирка
Наполните емкость достаточным количеством воды (температурой 50-70 градусов), чтобы она покрывала подушку полностью, растворите в ней моющее средство. Замочите подушку, слегка отбивайте ее кулаками с обеих сторон, не мните, не трите, движения должны быть мягкими и деликатными. Затем тщательно сполосните подушку. Под проточной водой это сделать не удастся, поэтому воду в емкости придется менять несколько раз, пока она не перестанет быть мыльной. Мокрую подушку не следует отжимать, оставьте ее на несколько часов, чтобы она стекла, остатки влаги можно впитать при помощи полотенца. Сушить подушки из синтепона или холофайбера нужно так же, как и из бамбука: на горизонтальной поверхности, без прямых солнечных лучей, периодически взбивая. Сохнет подушка с синтетическим наполнителем в среднем сутки.
Машинная стирка
Режим стирки “Синтетика“ или “Щадящий“, для холофайбера подойдут высокие температуры до 70 градусов, для синтепона выбирайте температуру в 40 градусов. Если вы сомневайтесь, какой именно наполнитель в вашей подушке, то лучше перестраховаться и выставить комфортные 40 градусов и отключить отжим.
Распушить подушку из холофайбера или синтепона и разбить сбившиеся комки после сушки можно с помощью рук или выбивалки. Если это не работает, достаньте наполнитель из чехла и распрямите его так. Также можно использовать деревянную расческу.