Дорогая, лучше смой: десять приемов в макияже, которые мужчины ненавидят

Что бы не говорили самые бойкие феминистки о том, что макияж они делают исключительно для себя, все-таки в глубине души, а может быть и вовсе не так глубоко, каждая женщина хочет быть для мужчин самой красивой, пишет Ivona. Тут мы и начинаем эксперименты с яркими глазами, винного цвета губами и максимально густыми бровями. Но что, если мужчин все наши старания только отталкивают и понижают уровень их сексуальной заинтересованности? Krasotka.ee раскрывает секреты десять самых ненавистных для представителей сильной половины человечества приемов в макияже.
1. Слишком темные брови
Широкие, густые брови с небрежно торчащими волосками на острие популярности, но вот мужчинам почему-то такая тенденция не пришлась особо по вкусу. Если вы не желаете выслушивать очередные “смешные и отнюдь небанальные“ шутки про Брежнева и растительность на лице, то лучше остановится на альтернативном варианте - золотой середины. Густые, в меру широкие, а самое главное натуральные по цвету и фактуре брови - то, что точно придется по вкусу любому привереде.
2. Насыщенный цвет губ
Всем нам хотя бы иногда, а возможно даже и каждый день, хочется почувствовать себя роковой женщиной - смелой, дерзкой, волнующей сердца. Темная помада как нельзя лучше подчеркивает намерения женщины, но вот мужчинам кажется, что такая женщина больше похожа на хищницу, охотницу, которая коллекционирует мужчин, как туфли Маноло Бланик. Естественно, мы с вами согласны: мужчины ничего не понимают в красоте, но, надеемся, вам ведь все равно важно, считает ли он вас все еще привлекательными?
3. Блеск для губ
Казалось бы, с блесками не может возникнуть никаких проблем, ведь они легкие, нежные, воздушные - то, что нравится ранимым мужским натурам, а влажная кожа губ так и вообще сводит их с ума! Но, оказывается, им больше по вкусу любоваться блестящей красотой, а вот на практике средство остается на губах после поцелуя и жутко их раздражает. Вам придется выбирать - либо носить блеск и заодно упаковку влажных салфеток для вашего неженки, либо же подобрать более гладкую текстуру губной помады.
4. Накладные ресницы
Признаемся, здесь мы абсолютно солидарны с мужским мнением. Конечно, нарощенные ресницы - очень практично и они экономят кучу времени с утра, но зачастую выглядят совсем ненатурально и даже смешно. Эффекта распахнутого взгляда можно достигнуть и с помощью правильной туши для глаз - выглядеть будет намного более естественно и привлекательно.
5. Плотный тональный крем
Стоит отметить, что в вопросе тонального средства мужчины скорее правы, чем нет. Порой девушки настолько увлекаются, что на их лицах буквально можно рассмотреть четкую границу между “нарисованной“ и настоящей кожей. Если не хочешь слыть деревянной маской зулусов, то рекомендуем заменить плотные тональные средства на более легкие и добавить чуточку натурального сияния.
6. Слишком много пудры
Мужчины упорно продолжают называть любые чересчур плотные маскирующие текстуры “штукатуркой“. Им невдомек, что мы не готовимся к посвящению в племя Маори, а ради них же стараемся, чтобы они не замечали жирного блеска лица и неровного цвета! Но все же предлагаем не только внять мольбам мужчин, но и прислушаться к советам визажистов - заменить пудру на матирующие салфетки - и лицо выглядит свежо, и мужчина доволен.
7. Яркие тени
Как вы уже успели понять, мужчины не любят всяческие яркие акценты в макияже, оставаясь консервативными поклонниками макияжа “без макияжа“. С яркими тенями лучше не экспериментировать, а купить побольше нюдовых средств - предоставьте мужчинам возможность любоваться вашей натуральной красотой.
8. Слишком темные смоки-айс и подводка
Давайте смотреть правде в глаза, не многие из нас умеют делать действительно красивый макияж в стиле смоки-айс. Да и с художественными задатками у некоторых девушек тоже не сложилось, а поэтому их стрелки часто выглядят неаккуратными, слишком толстыми и нелепыми. Если вы не хотите, чтобы любимый полушутливо-полуправдиво называл вас “пандочкой“, то откажитесь наконец от этого банального и откровенно говоря немодного приема.
9. Розовые румяна
Времена бурной молодости Марии Антуанетты давно позабыты, а поэтому советуем и от розовых румян тоже отказаться. Мужчин интересует не то, как здорово вы умеете наносить мейкап - им нужна ваша натуральная красота, которую они когда-то так сильно полюбили. Вместо ярко-розовых румян выбирайте более спокойные - чуть коричневатые, пастельные, розово-бежевые.
10. Шиммер
Нам кажется красивой сияющая кожа, а особенно если бронзаторы и шиммеры нанесены грамотно - подчеркивая все достоинства. Но вот мужчины не любят это средство чисто из практических целей: он ведь буквально даже не может прижаться к тебе щекой, не рискуя самому облачиться в блестки! К тому же многие считают такой яркий макияж слишком вульгарным и вычурным. Рекомендуем все-таки выслушать пожелания ваших вторых половинок и оставить всяческие сияющие структуры для вечеринок в кругу подруг.