Дорогая, лучше смой: десять приемов в макияже, которые мужчины ненавидят

1. Слишком темные брови

Широкие, густые брови с небрежно торчащими волосками на острие популярности, но вот мужчинам почему-то такая тенденция не пришлась особо по вкусу. Если вы не желаете выслушивать очередные “смешные и отнюдь небанальные“ шутки про Брежнева и растительность на лице, то лучше остановится на альтернативном варианте - золотой середины. Густые, в меру широкие, а самое главное натуральные по цвету и фактуре брови - то, что точно придется по вкусу любому привереде.

2. Насыщенный цвет губ

Всем нам хотя бы иногда, а возможно даже и каждый день, хочется почувствовать себя роковой женщиной - смелой, дерзкой, волнующей сердца. Темная помада как нельзя лучше подчеркивает намерения женщины, но вот мужчинам кажется, что такая женщина больше похожа на хищницу, охотницу, которая коллекционирует мужчин, как туфли Маноло Бланик. Естественно, мы с вами согласны: мужчины ничего не понимают в красоте, но, надеемся, вам ведь все равно важно, считает ли он вас все еще привлекательными?

3. Блеск для губ

Казалось бы, с блесками не может возникнуть никаких проблем, ведь они легкие, нежные, воздушные - то, что нравится ранимым мужским натурам, а влажная кожа губ так и вообще сводит их с ума! Но, оказывается, им больше по вкусу любоваться блестящей красотой, а вот на практике средство остается на губах после поцелуя и жутко их раздражает. Вам придется выбирать - либо носить блеск и заодно упаковку влажных салфеток для вашего неженки, либо же подобрать более гладкую текстуру губной помады.

4. Накладные ресницы

Признаемся, здесь мы абсолютно солидарны с мужским мнением. Конечно, нарощенные ресницы - очень практично и они экономят кучу времени с утра, но зачастую выглядят совсем ненатурально и даже смешно. Эффекта распахнутого взгляда можно достигнуть и с помощью правильной туши для глаз - выглядеть будет намного более естественно и привлекательно.

5. Плотный тональный крем

Стоит отметить, что в вопросе тонального средства мужчины скорее правы, чем нет. Порой девушки настолько увлекаются, что на их лицах буквально можно рассмотреть четкую границу между “нарисованной“ и настоящей кожей. Если не хочешь слыть деревянной маской зулусов, то рекомендуем заменить плотные тональные средства на более легкие и добавить чуточку натурального сияния.

6. Слишком много пудры