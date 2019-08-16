Отцы и дети: самые привязанные к родителям знаки Зодиака

Рак

Он ценит хорошее отношение к себе. Он хочет внимания и заботы постоянно, хочет получать похвалу, хочет чувствовать себя нужным. А кто, как не родители, могут ему все это дать? Именно поэтому Рак никогда не оставит на произвол судьбы своих родителей. И да, если потребуется, он с радостью будет жить с ними, помогать во всем, заботиться. Только слепое доверие Рака своим близким может сыграть с ними злую шутку - он может превратиться в мишень манипуляторов или стать жертвой гиперопеки родителей.

Лев

Всегда такой сильный и независимый, он никогда не оставит в беде своих родителей. Стремящийся к самостоятельной жизни Лев редко хочет жить с родителями. Но и в беде их не бросит. Ремонт, лечение, продукты - все это на себя возьмет Лев. Он всегда готов выслать деньги, чтобы помочь. Он не сможет просто оставить все как есть, а сделает такие условия родным, чтобы они жили не хуже его самого. Если случится экстренная ситуация и Лев нужен будет родителям здесь и сейчас, он примчится на всех парах. Никак иначе.

Весы

Достаточно зависящий от родительского мнения знак. Часто встречается такое, что они боятся далеко от них уходить из чувства благодарности. Ведь родитель вложили в них столько сил, и Весы понимают и принимают это с благодарностью. Будучи ребенком, Весы редко протестовали против воли родителей и старались максимально прислушиваться к ним. Ну а когда они стали уже самостоятельными, привычка советоваться с мамой или папой никуда не исчезает. Они будут помогать родным. Правда, собственные амбиции и желания сильнее, поэтому помощи «по максимуму» ожидать не стоит.