Почему появляются прыщи на спине и как с ними бороться

Если в школьной юности прыщи кажутся катастрофой, то с возрастом отношение к ним становится философским. Действительно, иногда прыщи – это данность. Они могут быть связаны с генетикой (склонность к прыщам многие наследуют от родителей), а также с гормональными изменениями в организме, которые связаны с факторами возраста, а у женщин – беременности, особенностями месячного цикла, менопаузой, пишет Medikforum.ru.

Но специалисты отмечают, что игнорировать прыщи на спине не стоит, потому что во многих случаях это говорит о каких-то проблемах с организмом.

Каких же?

Стресс. По его влиянием может меняться гормональный фон, а также ослабевать иммунная система, и это, в свою очередь, становится причиной высыпаний .

Побочные эффекты лекарств. К появлению прыщей может приводить прием антидепрессанты.

Внутренние поражения. Эндокринные сбои, а также диабет, проблемы с печенью, мочеполовой системой и ЖКТ также способны проявляться внешне как кожные высыпания.

Помимо этого, дополняют специалисты, к появлению прыщей на спине могут вести

грязное постельное белье,

трущие кожу рюкзаки и сумки,

обтягивающая одежда из синтетических материалов,

распущенные длинные волосы,

неподходящий крем для тела.

Для борьбы с прыщами на спине правильнее всего будет посетить дерматолога. Врач сделает анализ крови, который может выявить скрытую проблему и назначить эффективное лечение.