Вы прекрасны! Пять точных доказательств вашей неотразимости

1. Вы редко получаете комплименты

Казалось бы, этот признак является доказательством совершенно обратного. Однако посмотрите на ситуацию с другой стороны: возможно, ваше окружение уверенно, что вы знаете о своей неотразимости и не нуждаетесь в дополнительных напоминаниях об этом. Или это может быть проявлением просто вежливости - а вдруг вы устали от излишнего внимания к себе?

2. А те, которые получаете, звучат небрежно

И это происходит лишь потому, что ваша привлекательность - аксиома, которая не требует доказательств и подтверждений. А комплименты говорят действительно только для галочки. Вы прекрасны не только сегодня, но каждый день.

3. С вами часто пытаются установить зрительный контакт

Особенно незнакомцы. Конечно, не имеется в виду бесцеремонное разглядывание в общественном транспорте, например. Если вы часто ловите на себе чужие робкие или заинтересованные взгляды, будьте уверены - вы приковываете к себе внимание. И не в отрицательном смысле: люди предпочитают не разглядывать то, что им неприятно.

4. Человек, глядя на вас, приподнимает брови

Это рефлекс, движение, которое происходит неосознанно абсолютно у всех людей, когда они видят кого-то привлекательного. Так наше подсознание заставляет нас открыть глаза пошире, чтобы лучше рассмотреть объект симпатии. Также вскинутые брови являются невербальным сигналом о дружелюбии.

5. Многие удивляются, что у вас есть комплексы