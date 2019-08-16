Вы прекрасны! Пять точных доказательств вашей неотразимости

Каждый из нас порой падает духом и теряет веру в себя. Виной тому могут быть стрессы, неприятности на работе или в личной жизни, или небрежно брошенный неудачный комплимент, пишет Ivona. Чтобы не терять голову и всегда адекватно оценивать себя, мы собрали несколько психологических нюансов в поведении окружающих, которые указывают, что вы гораздо лучше, чем думаете.
1. Вы редко получаете комплименты
Казалось бы, этот признак является доказательством совершенно обратного. Однако посмотрите на ситуацию с другой стороны: возможно, ваше окружение уверенно, что вы знаете о своей неотразимости и не нуждаетесь в дополнительных напоминаниях об этом. Или это может быть проявлением просто вежливости - а вдруг вы устали от излишнего внимания к себе?
2. А те, которые получаете, звучат небрежно
И это происходит лишь потому, что ваша привлекательность - аксиома, которая не требует доказательств и подтверждений. А комплименты говорят действительно только для галочки. Вы прекрасны не только сегодня, но каждый день.
3. С вами часто пытаются установить зрительный контакт
Особенно незнакомцы. Конечно, не имеется в виду бесцеремонное разглядывание в общественном транспорте, например. Если вы часто ловите на себе чужие робкие или заинтересованные взгляды, будьте уверены - вы приковываете к себе внимание. И не в отрицательном смысле: люди предпочитают не разглядывать то, что им неприятно.
4. Человек, глядя на вас, приподнимает брови
Это рефлекс, движение, которое происходит неосознанно абсолютно у всех людей, когда они видят кого-то привлекательного. Так наше подсознание заставляет нас открыть глаза пошире, чтобы лучше рассмотреть объект симпатии. Также вскинутые брови являются невербальным сигналом о дружелюбии.
5. Многие удивляются, что у вас есть комплексы
Если вы, рассказывая о своих комплексах и низкой самооценке, довольно часто сталкиваетесь с удивлением, возможно со стороны вы кажетесь самодостаточной, целостной, гармоничной личностью с хорошими внешними данными. Еще более очевидным признаком вашей неотразимости является раздражение. Знаете это чувство, когда барышня модельной внешности с идеальной фигурой начинает ныть, что она толстая? Обычно начинаешь злиться настолько, что хочется встряхнуть ее, и сказать, что она прекрасна, и трясти до тех пор, пока она не перестанет заниматься глупостями. Здесь та же ситуация. То, что ваши комплексы (особенно по поводу внешности), вызывают раздражение и удивление окружающих, является красноречивым показателем того, что вы лучше, чем сами себе кажетесь.