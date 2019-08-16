Как может повлиять на ребенка алкоголь при беременности

Исследование сотрудников Ратгерского университета завершилось их вердиктом о том, что во время беременности женщинам не стоит употреблять спиртное ни в каком количестве, даже в ограниченном, пишет Medikforum.ru .

Исследователи вели наблюдение за беременными женщинами и 359 детьми. Они обнаружили, что у детей, чьи матери позволяли себе выпивку во время беременности, произошли изменения в генах POMC и PER2. Данные гены ответственны за работу механизмов регуляции поведения: POMC – за реакции организм на стресс, а PER2 – за работу биологических часов организма. Проводившиеся прежде исследования показывали, что изменения в этих генах могут быть связаны со склонностью к рискованному поведению и вредным привычкам, включая злоупотребление алкоголем.