Творожное печенье «Ракушки»: очень простой рецепт невероятно вкусного десерта

Творожное печенье "Ракушки" не только невероятно вкусное, но и очень полезное. В твороге содержатся витамины A, E, C, B1, B2, B12, а также полезные микроэлементы: калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, цинк, медь, фтор. Так что скорее записывайте рецепт и бегите на кухню готовить полезные вкусняшки, советует Joinfo.ua.

Ингредиенты:

• 250 г творога,

• 100 г сливочного масла,

• 250 г муки,

• 10 г разрыхлителя,

• Сахар.

Как приготовить «Ракушки»?

1. Первым делом, в большой миске нужно растереть творог с размягченным сливочным маслом.

2. Затем просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель и хорошенько все перемешайте. Смешайте муку с творожной массой, замесите тесто. Помните – оно не должно липнуть к рукам, так что муки может понадобиться больше. Все зависит от творога: если он жидкий, соответственно, нужно добавить больше муки, если густой и плотный – меньше.

3. Теперь дайте тесту «отдохнуть». Поместите его в холодильник на 30 минут.

4. По истечению времени раскатайте его в пласт толщиной 0,5 см. с помощью специальных формочек или стакана вырежьте круги.

5. На тарелку насыпьте сахар и обваляйте в нем каждый кружочек. Далее сверните тесто пополам, сахарной стороной внутрь.

6. Обваляйте кружки другой стороной и еще раз сверните пополам. Теперь обваляйте с обеих сторон.

7. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 200 градусов по Цельсию духовке в течение 20 минут.